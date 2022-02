Roman Abramowitsch ist ein russischer Oligarch und gilt als einer der reichsten Männer auf der Welt. Der Inhaber des FC Chelsea hat nun die Kontrolle über den Londoner Fußballverein abgegeben. Außerdem soll er nach eigenen Angaben von ukrainischer Seite um Hilfe gebeten worden sein.

Doch wer ist Roman Abramowitsch eigentlich? Was ist über den Milliardär bekannt? Welche Rolle kommt ihm im Russland-Ukraine-Krieg zu? Alle Infos gibt es hier im Porträt.

Roman Abramowitsch im Steckbrief: Alter, Tochter, Ehefrau, Herkunft

Alle Fakten über Roman Abramowitsch auf einen Blick:

Name : Roman Arkadjewitsch Abramowitsch

: Roman Arkadjewitsch Abramowitsch Alter : 55

: 55 Geburtstag : 24. Oktober 1966

: 24. Oktober 1966 Geburtsort : Saratow, Russische SFSR, Sowjetunion

: Saratow, Russische SFSR, Sowjetunion Staatsangehörigkeit : Russland, Israel, Portugal

: Russland, Israel, Portugal Kinder : sieben

: sieben Ex-Ehefrauen: Olga Yurevna Lysova (1987-1990), Irina Malandina (1991-2007), Darja Alexandrowna Schukowa (2008-2017)

Roman Abramowitsch – Biografie auf einen Blick

Roman Abramowitsch ist jüdischer Herkunft und besitzt die russische, portugiesische und israelische Staatsbürgerschaft. Er ist als Geschäftsmann vor allem in der Metallindustrie tätig. Sein Vermögen, welches das Magazin „Forbes“ auf mehr als 14 Milliarden Dollar schätzt, hatte er maßgeblich in den 90er Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion aufgebaut. Als die sowjetische Wirtschaft im Zuge der Perestroika geöffnet wurde, hat Abramowitsch mit nur 21 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet – 1993 stieg er ins Ölgeschäft ein. Er war von 2000 bis Juli 2008 Gouverneur der russischen Region Tschukotka. Zumindest in der Öffentlichkeit hielt er sich unter Präsident Putin weitgehend aus der russischen Politik heraus.

Roman Abramowitsch und der FC Chelsea

Roman Abramowitsch hatte am 26.02.22 erklärt, die Kontrolle an die Verwalter der wohltätigen Stiftung des Fußball-Clubs abgeben zu wollen. Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine waren in Großbritannien Forderungen laut geworden, Sanktionen gegen Abramowitsch zu verhängen. Dem Milliardär wird eine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin vorgeworfen.

„Ich habe Treuhändern der wohltätigen Stiftung von Chelsea die Verantwortung und Fürsorge für den FC Chelsea übertragen“, teilte der russische Oligarch in einer Erklärung auf der Homepage des englischen Klub-Weltmeisters mit. Er habe Entscheidungen immer im besten Interesse des Klubs getroffen, diesen Werten sehe er sich auch weiterhin verpflichtet, erläuterte Abramowitsch seinen Entschluss. Offen blieb zunächst, ob Abramowitsch sich dauerhaft oder nur vorübergehend aus dem operativen Geschäft der Blues zurückzieht.

Abramowitsch übernahm den FC Chelsea 2003 als Klubeigner und investierte seither knapp zwei Milliarden Euro.

Roman Abramowitsch: Vermögen, Yacht, Haus

Roman Abramowitsch gilt als einer der vermögendsten Männer auf der ganzen Welt. 2013 schätzte das Wirtschaftsmagazin Forbes sein Netto-Vermögen auf 10,2 Milliarden US-Dollar. Damit lag er zu dieser Zeit auf Platz 13 der reichsten Menschen in Russland und auf Platz 107 der reichsten Menschen weltweit. Durch die Finanzkrise 2007 soll sich sein Vermögen verringert haben. 2012 wurde es auf der Forbes-Liste mit rund 14,5 Milliarden US-Dollar angegeben. Auf der Liste der reichsten Menschen der Welt kommt ihm dabei noch immer Platz 142 zu.

Abramowitsch ist Eigentümer von drei Yachten: Der Bau der Megayacht Pelorus kostete wohl 254 Millionen Euro. Mit ihren 115 Metern Länge liegt sie unter den größten Yachten der Welt. Seine Megayacht Eclipse war mit 162,5 Metern Länge seinerzeit die zweitgrößte Yacht der Welt. Der Oligarch besitzt außerdem U-Boote. Außerdem hat er in Garmisch-Partenkirchen das Leitenschlössl erworben. Seit 2004 besitzt er das Château de la Croë bei Antibes. 2006 erwarb er das Waldschlössl in Burgau am Attersee.

Roman Abramowitsch: Tochter Sofia

Roman Abramowitsch ist Vater von sieben Kindern. Sie heißen Anna, Arkadiy, Sofia, Arina, Ilya, Leah Lou und Aaron Alexander. Nun postete seine Tochter Sofia, die 27 Jahre alt ist, und überwiegend in London lebt, auf Instagram ein rundes Warnschild mit einem durchgestrichenen Foto von Russlands Aggressor Wladimir Putin. Dazu schrieb sie: „Die größte und erfolgreichste Lüge der Kreml-Propaganda ist die Aussage, dass die meisten Russen hinter Putin stehen.“

Roman Abramowitsch: Nähe zu Putin und dem Kreml

Dem milliardenschweren Abramowitsch wird nachgesagt, dem Kreml durchaus verbunden zu sein. Was der 55-Jährige beharrlich abstreitet. Dennoch steht sein Name auf einer Liste des in einem Straflager internierten Putin-Kritikers Alexej Nawalny. Diese Liste umfasst die Namen von 35 Oligarchen, die Nawalny als „Schlüsselfiguren von Putins kleptokratischem System“ bezeichnet.

Roman Abramowitsch: Wurde er um Hilfe im Russland-Ukraine-Krieg gebeten?

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch und Inhaber des englischen Fußball-Clubs FC Chelsea soll sich nach eigenen Angaben im Ukraine-Krieg als Vermittler zwischen den Konfliktparteien bemühen. Abramowitsch sei von der ukrainischen Seite kontaktiert und bei den Bemühungen um eine friedliche Lösung um Hilfe gebeten worden, sagte ein Sprecher des 55-jährigen Russen am Montag der britischen Nachrichtenagentur PA. Abramowitsch versuche seitdem zu helfen - man könne aber mit Blick darauf, was auf dem Spiel stehe, keine weiteren Details nennen, hieß es.