„Sieht schlimmer aus, als es ist.“ Mit einem scherzhaften Post hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach seinem Jogging-Unfall über seine Social-Media-Kanäle zurückgemeldet. Scholz trägt auf dem Bild eine Augenklappe , die sein nach dem Sturz wohl geschwollenes Auge verdeckt. Er bedankt sich über Twitter und Instagram „für die guten Wünsche“ und gibt allen Meme-Enthusiasten mit einer (fast schon) Aufforderung die Steilvorlage: „Ich bin gespannt auf die Memes.“

Kanzler mit Augenklappe: Die lustigsten Memes

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) kursieren bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung aus dem Kanzleramt zahlreiche Bilder mit lustigen Sprüchen (also sogenannte Memes). Als eine der ersten reagiert natürlich prompt die Piraten-Partei. Sie verwandelt das Bild von Olaf Scholz mit der Augenklappe in ein Werbeplakat und titelt: „Wir sind Kanzler!“

Ein Klassiker ist wohl der ZDF-Slogan, den ein User ins Bild mit der Augenklappe gepackt hat: „Mit dem Zweiten sieht man besser.“ Lustig, dass der Spruch gar nicht vom Sender kam. Trotzdem lässt sich der Sender den Aufruf für Memes nicht entgehen und macht Olaf Scholz zum Piraten im „Jack Sparrow“-Outfit. „Gute Besserung auch von uns!“, schreibt die ZDF heute-show. Dem Kanzler stehe die Klappe „fast so gut“ wie Johnny Depp in Fluch der Karibik, bescheinigt ihm eine Userin. Entscheiden Sie selbst:

RBB24 witzelt über Streitigkeiten in der Ampel-Koalition: „Ihr solltet mal die FDP sehen“.

Berliner Zeitung sieht Bundeskanzler als Opfer eines Löwenangriffs

Manche Zeitungen verpassen ihren Scholz-Memes auch einen lokalen Touch. So betitelt die Berliner Zeitung das Bild von Scholz mit dem Spruch „Wenn die Löwin doch kein Wildschein war ...“ und spielt damit natürlich auf den Vorfall in Kleinmachnow an, als zahlreiche Einsatzkräfte nach einer angeblich freilaufenden Löwin suchten . Hinterher stellte sich heraus, dass das Handyvideo, welches den Sucheinsatz ausgelöst hatte, gar keine Löwin zeigte sondern vermutlich ein Wildschwein - laut dem Meme fiel der Bundeskanzler aber tatsächlich einem Raubkatzenangriff zum Opfer.

Aber nicht nur Medienhäuser machen mit bei der Memes-Schlacht. Dr. Oetker greift das Klischee der deutschen Pizza-Hawaii-Besteller auf (das finden die Italiener scheinbar gar nicht lustig). Über dem Bild auf der Plattform X steht: „Wenn du Pizza Hawaii beim Italiener bestellt hast.“

Scholz wird zum Bond-Bösewicht

Weitere X-User machen den Augenklappen-Kanzler zur Hauptfigur bekannter Filme oder Serien. So wird Scholz unter anderem in Anlehnung an den Film „007 jagt Dr. No“ zum nächsten Bond-Bösewicht „Dr. Nö“ erklärt.

Oder er bekommt eine Rolle in der bekannten Comic-Reihe „Asterix“: „Ich konnte leider nicht widerstehen, Herr Bundeskanzler“ schreibt der User „Asterix Archiv“.