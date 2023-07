Die vermeintlich gesuchte Löwin hat sich offenbar als Wildschwein entpuppt: Die Gemeinde Kleinmachnow und die Brandenburger Polizei sind nicht länger der Ansicht, dass sich eine Löwin oder ein anderes Raubtier in Berlin oder Brandenburg herumtreibt. Wie der Bürgermeister der brandenburgischen Gemeinde, Michael Grubert (SPD), am Freitag während einer Pressekonferenz bekannt gab, besteht keine Gefährdungslage mehr. Die Polizei unterstützte diese Feststellung, nachdem sämtliche Suchmaßnahmen keinerlei Hinweise ergaben. Sogar eine Analyse des weithin bekannten Videos bestätigte, dass darauf höchstwahrscheinlich kein Löwe, sondern ein Wildschwein zu sehen ist. „Nach allem menschlichen Ermessen gehen wir davon aus, dass es keine Löwin ist“, sagte Grubert.

Experten hatten Zweifel an Löwen-Theorie

Schon zuvor waren Zweifel an der Theorie über das Vorhandensein einer Löwin aufgekommen. Mehrere Experten, darunter auch der Berliner Wildtierexperte Derk Ehlert, äußerten ihre Skepsis. In einem Interview mit dem RBB-Inforadio erklärte Ehlert, dass er auf dem Video lediglich zwei Wildschweine erkennen könne, die von links nach rechts laufen.

Video mit angeblicher Löwin hält Berlin und Brandenburg in Atem

Die Suche nach einem möglichen Raubtier in der Nähe der südwestlichen Stadtgrenze von Berlin begann in der Nacht auf Donnerstag. Der Auslöser dafür war ein Video, auf dem eine vermeintliche Löwin zu sehen war. Das Video verbreitete sich am Donnerstag schnell in den sozialen Netzwerken. Die Ermittlungsbehörden stuften das Video als authentisch ein, und auch Polizisten gaben an, ein "gesichertes" Wildtier gesehen zu haben.

Kein Hinweis, dass es sich um eine Löwin handelt

Die Suche nach dem möglichen Raubtier wurde von Dutzenden Polizisten, Veterinärmedizinern und dem Berliner Stadtjäger unterstützt. Trotz weiterer vermeintlicher Sichtungen des gesuchten Tieres und Hinweisen aus der Bevölkerung stellte sich jedoch heraus, dass diese Informationen nicht korrekt waren. Bürgermeister Grubert erklärte: „Es gibt nicht einen Hinweis, der zu irgendeiner Annahme geführt hat, es könnte sich um eine Löwin handeln oder eine Wildkatze, eine große“.

Zu Beginn der Suche wurde berichtet, dass die Löwin dabei beobachtet wurde, wie sie ein Wildschwein erlegte. Jedoch konnten auch die Überreste dieses Tieres nicht gefunden werden. Achim Gruber, der Geschäftsführende Direktor des Instituts für Tierpathologie in Berlin, äußerte sich dazu gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Freitag: „Ich jage zufällig in der Region selbst und ich weiß, dass die Jäger dort sehr gute Hunde haben. Es ist völlig undenkbar, dass die Hunde nichts gefunden haben, wenn dort tatsächlich ein Wildschwein zerlegt wurde. Wenn dort eine Löwin ein Wildschwein zerkaut hätte, dann hätten die Hunde etwas gefunden.“

Brandenburg, Kleinmachnow: Polizisten stehen am Eingang eines Waldgebietes in Zehlendorf. Hundebesitzer und Radfahrer nicht hindurchfahren.

© Foto: Annette Riedl/dpa

Bürgermeister hält Suchaufwand trotzdem für gerechtfertigt

Trotz der vielen ungeklärten Fragen im Zusammenhang mit dieser Geschichte hielt Gruber den Suchaufwand für gerechtfertigt. Er erklärte: „Die Maßnahmen sind angesichts des begründeten Anfangsverdachts begründet. Man muss den Aufwand treiben“ Am Freitag waren Polizisten im Wald mit Maschinenpistolen und Schutzschilden unterwegs.

(mit Material von dpa)