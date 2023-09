Obwohl betont wurde, dass Olaf Scholz bei seinem Jogging-Unfall nicht schwer verletzt worden sei und lediglich Termine für Sonntag absagen habe müssen, fragten sich vermutlich doch viele, wie schwer seine Verletzungen sind und wie die Gesichtsverletzungen aussehen.Jetzt ist der Bundeskanzler in die Offensive gegangen: Am Montag, 04.09.2023 veröffentlichte Olaf Scholz ein Foto von sich und seinen Verletzungen. Darauf ist er etwas grimmig, aber auch zuversichtlich lächelnd mit Augenklappe zu sehen. Auf der rechten Gesichtshälfte sind zudem Wunden zu erkennen. Scholz schreibt zu dem Bild, dass es nicht so schlimm sei. Weiter heißt es: „Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“ Memes sind in den sozialen Medien versendete Bilder, die ein Thema auf witzige oder spöttelnde Weise aufgreifen.