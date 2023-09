Wie schwer die Prellungen sind, wurde nicht mitgeteilt. Aber der Kanzler habe einen für Sonntag, 03.09.2023, geplanten Termin in Hessen abgesagt. Offenbar geht man davon aus, dass der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland in der kommenden Woche wieder einsatzfähig sein wird. Denn: Seine Termine ab Montag seien von dem Unfall nicht betroffen, hieß es weiter. Olaf Scholz war am Sonntag in Hessen zu Wahlkampfterminen erwartet worden. In dem Bundesland wird am 8. Oktober gewählt.