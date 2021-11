In Bayern steigen die Corona-Zahlen immer weiter

steigen die Corona-Zahlen immer weiter Die Inzidenz liegt in mehreren Landkreisen über dem Wert 1000

Daher wurden die Corona-Regeln seit 16.11. verschärft

Die Stadt München zieht eine weitere Konsequenz: Der Christkindlmarkt ist abgesagt

Wie steht es 2021 um den Christkindlesmarkt in Nürnberg?

Christkindlesmarkt Nürnberg 2021 findet trotz Corona statt

Der Christkindlesmarkt in Nürnberg ist weltbekannt und lockt Besucher aus ganz Deutschland sowie internationale Gäste in die Stadt. Trotz einer Corona-Inzidenz von gut 470 hält die Stadt Nürnberg auch 2021 an ihrem Weihnachtsmarkt fest.

Der Christkindlesmarkt soll, so teilt die Stadt mit, vom 26. November bis 24. Dezember stattfinden, erklärte die Stadt am Montag. Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland und wurde als „Kindles-Marck“ erstmals im Jahr 1628 schriftlich erwähnt.

Das neue Nürnberger Christkind eröffnet den Christkindlesmarkt am Freitag, 26. November, um 17.30 Uhr mit dem feierlichen Prolog. Die traditionelle Eröffnungsfeier wird vom Hauptmarkt in einen geschlossenen Raum verlegt und kann nicht vor Ort verfolgt werden.

Nach Absage des Nürnberger Christkindlesmarkt 2020: Neues Konzept in diesem Jahr

Nach der Absage wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr solle der Christkindlesmarkt 2021 mit einem neuen Konzept stattfinden. Beim Weihnachtsmarkt bekommt die historische Kulisse auf dem Hauptmarkt Zuwachs: Dezentral an vier verschiedenen Plätzen in der Altstadt wird der markt demnach stattfinden. Neben dem traditionellen Standort am Nürnberger Hauptmarkt mit dem Rathausplatz und Schmuckhof sollen in diesem Jahr weitere Buden auf dem Lorenzer Platz und dem Jakobsmarkt aufgebaut werden. Der Markt der Partnerstädte befinde sich auf der Insel Schütt.

Die Geschäftsführerin der Nürnberger Tourismuszentrale, Yvonne Coulin, erklärte, durch den dezentralen Markt entstehe genügend Platz zwischen den Buden. „So können die Gäste entspannt durch die geschmückte und festliche Altstadt flanieren und die Weihnachtsstadt Nürnberg entdecken."

Wo gilt auf dem Weihnachtsmarkt Nürnberg die 2G-Regel?

Die Glühweinstände werden in diesem Jahr auf den Rathausplatz am Gänsemännchenbrunnen, in den Schmuckhof sowie auf die Insel Schütt, den nördlichen Lorenzer Platz und den Jakobsplatz rücken, teilt die Stadt mit. „Wir haben für die Glühweinbuden viel Raum eingeplant, damit es zum gemütlichen Glühweintrinken genügend Platz gibt, und Abstände eingehalten werden können“, sagt die Leiterin des städtischen Marktamts und Christkindlesmarkt-Chefin, Christine Beeck.

Diese Buden sollen in eigenen Gastrobereichen stehen, in die nur Geimpfte und Genesene dürfen. In diesen Bereichen soll nach aktuellen Informationen also die 2G-Regel gelten. Das bedeutet Ungeimpfte haben keinen Zugang.

Nürnbergs OB Marcus König freut sich über Weihnachtsmarkt 2021

Oberbürgermeister Marcus König ist glücklich, darüber, dass der Christkindlesmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden kann – wenn auch unter anderen Vorzeichen. „Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass das Nürnberger Christkind seinen Markt ganz traditionell vom Balkon der Frauenkirche herab eröffnen kann. Dies ist jedoch aus Gründen des Infektionsschutzes nicht möglich. Die Stadt Nürnberg ist sich ihrer Verantwortung bewusst und verlagert die Eröffnungszeremonie deshalb ganz bewusst in den virtuellen Raum, damit sich auf dem Hauptmarkt am Eröffnungstag keine Menschenaufläufe bilden. Dennoch können die Besucherinnen und Besucher den Prolog live verfolgen“, wird er in einer Mitteilung der Stadt zitiert.