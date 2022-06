Martin Schirdewan ist seit 25.6.2022 ein Teil der neuen Doppelspitze der Partei „Die Linke“. Auf dem Bundesparteitag in Erfurt wurde der Berliner zusammen mit ist seit 25.6.2022 ein Teil derder Partei „“. Auf dem Bundesparteitag in Erfurt wurde der Berliner zusammen mit Janine Wissler als Führungs-Duo gewählt. Wer ist Martin Schirdewan? Und wie tickt der Politiker privat? Hier gibt es alle Infos:

Alter, Beruf, Familie: Martin Schirdewan in Zahlen und Fakten

Geburtstag: 12.7.1975

Alter: 46

Geburtsort: Ost-Berlin

Beruf: studierte Politikwissenschaftler

Frau/Freundin: nichts bekannt

Kinder: ein Kind

Eltern: nichts bekannt

Großeltern: Martin Schirdewan ist Enkel des KPD- und SED-Politikers Karl Schirdewan (1907 bis 1998)

Lebenslauf von Martin Schirdewan

folgenden beruflichen Werdegang: Laut eigenen Aussagen hatte Martin Schirdewan in der vergangenen Jahren

2006-2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Abgeordneten der Fraktion von „Die Linke“ im Bundestag

2006-2008: Leitender Redakteur bei sacco und vanzetti, dem Jugendmagazin der Tageszeitung Neues Deutschland

2008-2014: Koordinator der AG OST der Fraktionsvorsitzendenkonferenz der Partei „Die Linke“

2015-2017: Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel, des Verbindungsbüros in Athen und Aufbau des Verbindungsbüros in Madrid

seit November 2017: Abgeordneter im Europäischen Parlament und zuständig für Wirtschafts- und Währungsfragen, Koordinator der The Left-Fraktion im Untersuchungsausschuss FISC (vorher im TAX3-Ausschuss) und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

seit 2019: zusätzlich Co-Fraktionsvorsitzender von „The Left“

seit 25.6.2022: Teil der Doppelspitze von der Partei „Die Linke“

Martin Schirdewan als Parteivorsitzender

Nun sind die Hessin Janine Wissler und der Berliner Martin Schirdewan die neue Doppelspitze der Partei, die nach Wahlschlappen und internen Querelen in einer Existenzkrise steckt. Beide setzten sich am Samstag, 25.6.2022, beim Bundesparteitag in Erfurt im ersten Wahlgang gegen mehrere Mitbewerber durch. Wissler erhielt rund 57,5 Prozent der Stimmen, Schirdewan 61,3 Prozent. Auf die zweite Position in der Doppelspitze wurde Schirdewan gewählt, der bisher schon im Parteivorstand saß. Er sagte in seiner Bewerbungsrede, er habe Erfahrung damit, „eine bunte Ansammlung von Linken zu lenken und zu führen“. Offiziell trat er für den Thüringer Landesverband an, der in der Partei Gewicht hat. In Thüringen stellt die Linke mit Bodo Ramelow ihren einzigen Ministerpräsidenten. Auch Schirdewan betonte: „Die Leute brauchen keine Partei, die sich im Streit ständig selbst versenkt.“

(mit Material von dpa)