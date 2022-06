Wegen der hohen Energiepreise will die Ampel-Koalition die gestiegenen Kosten für die Bürger mit einem milliardenschweren Entlastungspaket abfedern. Auch Familien sollen davon profitieren, in dem das Kindergeld einmalig aufgestockt wird.

Doch wann ist mit der Auszahlung des Kinderbonus zu rechnen?

Alle Infos zur einmaligen Aufstockung des Kindergelds im Rahmen des Entlastungspakets gibt es hier in der Übersicht.

Entlastungspaket: Wann wird der Kinderzuschlag 2022 ausgezahlt?

Im Juli 2022 erfolgt die Auszahlung des Kindergeld-Bonus: Für jedes Kind, für das Kindergeld-Anspruch besteht, gibt es einen einmaligen Bonus in Höhe von 100 Euro. Laut der Bundesregierung erfolgt die Auszahlung wenige Tage nach der regulären Auszahlung des Kindergelds. Der Kinderbonus reiht sich eine in eine Liste mehrerer Entlastungen, dazu zählt unter anderem auch die Einmalzahlung für Hartz-IV-Bezieher im Juli.

Wie und an wen wird das zusätzliche Kindergeld 2022 ausgezahlt?

Der Kinderbonus in Höhe von 100 Euro wird unabhängig von existenzsichernden Sozialleistungen gewährt. Gezielt an Kinder in einkommensschwachen Familien richtet sich der Sofortzuschlag in Höhe von monatlich 20 Euro. Ihn sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten, die Anspruch auf Grundsicherung, auf Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz haben - oder für die Kinderzuschlag bezogen wird.

Wann kommt ein neues Entlastungspaket?

Bundesfinanzminister Christian Lindner will ein drittes Entlastungspaket zur Abmilderung steigender Energie- und Lebensmittelpreise erst im kommenden Jahr schnüren. „Es wird 2023 ein weiteres Entlastungspaket geben. Die Regelsätze der Grundsicherung werden in jedem Fall nach oben angepasst - das hilft denen, die es ganz besonders nötig haben. Dann wird es auch für alle fleißigen Steuerzahler bei der kalten Progression eine Entlastung geben. Der Finanzminister darf nach meiner festen Überzeugung nicht der Profiteur der Inflation sein", sagte er.

