Es war im vergangenen Jahr der schnellste und einfachste Weg den vollständigen Schutz gegen das Coronavirus zu bekommen: Der Johnson & Johnson-Impfstoff. Im Vergleich zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna wurde er zwar seltener gespritzt, dennoch war das Janssen-Vakzin bei vielen Impfwilligen beliebt. Schließlich mussten sich Geimpfte nur einmal mit Impf-Nebenwirkungen herumschlagen.

Doch das hat sich mittlerweile geändert, denn eine einzelne J&J-Impfung reicht für den vollständigen Impfstatus nicht mehr aus.

Wie lautet die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko)?

gelten in ? Wann gilt man im Land als vollständig geimpft und geboostert?

Menschen, die in ihrer Erstimpfung Johnson & Johnson bekommen haben, haben nicht den gleichen Schutz wie all jene mit Biontech und Moderna. Das sagt die Stiko. Sie empfiehlt deshalb eine Auffrischimpfung mit einem der mRNA-Impfstoffe rund vier Wochen nach der Erstimpfung mit dem Janssen-Vakzin, um eine vollständige Grundimmunisierung zu erreichen. Dann bestehe rund drei Monate lang ein ausreichend guter Schutz vor dem Coronavirus.

Um einen Booster-Status zu erhalten, rät die Stiko zu einer Drittimpfung mit Biontech (für Unter-30-Jährige) oder Moderna.

Booster-Status: Wann gilt man in BW als vollständig geimpft und geboostert?

J&J-Impflinge fragen sich zurecht: Ab wann gelten sie als vollständig geimpft? Zwar hat die Stiko eine generelle Empfehlung dazu ausgesprochen, einfach beantworten lässt sich diese Frage dennoch nicht, denn das handhaben die Bundesländer unterschiedlich.

In Baden-Württemberg reicht beispielweise nach einer Erstimpfung mit Johnson & Johnson eine einzelne weitere Impfung mit Biontech oder Moderna.

Andere Bundesländer handhaben es wiederum strenger. Bayern beispielweise orientiert sich bei den Vorgaben an Empfehlungen des RKI. Infos dazu lest ihr hier.

2G und 2G+ – Was bedeutet das für eine Johnson & Johnson-Impfung?

Alarmstufe 2 heißt es 2G beziehungsweise 2G+ in weiten Teilen des öffentlichen Lebens. Das heißt ungeimpfte Menschen beziehungsweise all jene mit unvollständigem Impfstatus haben unter anderem keinen Zutritt zu Kultureinrichtungen, Hotels und Restaurants. In der vergangenen Woche sind die Corona-Regeln in Baden-Württemberg angepasst worden. In der aktuell geltendenheißt es 2G beziehungsweise 2G+ in weiten Teilen des öffentlichen Lebens. Das heißt ungeimpfte Menschen beziehungsweise all jene mit unvollständigem Impfstatus haben unter anderem keinen Zutritt zu Kultureinrichtungen, Hotels und Restaurants.

Für Johnson & Johnson-Impflinge gilt deshalb: Wenn sie in Baden-Württemberg eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff bekommen haben, gelten sie als vollständig geimpft und können damit am gesellschaftlichen Angebot wie Gastronomie teilnehmen. Sind sie geboostert, das heißt dreifach geimpft, entfällt die Testpflicht unter anderem in Restaurants.