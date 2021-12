Infektionsschutzgesetz noch einmal auf den Prüfstand. Die Spitzen von Bund und Ländern haben vergangene Woche weitreichende neue Corona-Regeln beschlossen. Nun kommt auch das umstrittene neuenoch einmal auf den Prüfstand.

Der Bundestag berät noch in dieser Woche über Änderungen daran.

daran. Doch welche Folgen könnte das haben?

könnte das haben? Und welche verschärften Corona-Maßnahmen sind im Gespräch?

Änderungen Infektionsschutzgesetz: Mehr Spielraum für Bundesländer bei Corona-Regeln

Der erst im November verkleinerte Instrumentenkasten des Infektionsschutzgesetzes könnte wieder erweitert werden. Nach dem Beschluss vom Donnerstag, 02.12.21, soll das Infektionsschutzgesetz um weitere Regelungen ergänzt werden, damit Länder und Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen zusätzliche Maßnahmen zum Gegensteuern zur Verfügung haben. Als Beispiele werden im Beschlusspapier genannt:

zeitlich befristete Schließungen von Gaststätten

von ein Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums

der oder des die Beschränkung von Menschenansammlungen

von Menschenansammlungen Einschränkungen bei Hotelübernachtungen

Bis zum 12. Dezember soll das geänderte Infektionsschutzgesetz den Bundestag passieren. Darüber hinaus soll die Übergangsfrist für Schutzmaßnahmen, die vor dem Auslaufen der epidemischen Notlage am 25. November in Kraft getreten sind, über den 15. Dezember 2021 hinaus verlängert werden. Diese Maßnahmen sollen auch regional differenziert angeordnet werden können.

Mit der von der Ampel-Koalition betriebenen Änderung und dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite zum 25. November standen den Ländern einige der alten Instrumente zur Pandemiebekämpfung nicht mehr zu Verfügung. Dies stieß bei ihnen auf teils scharfe Kritik.

Infektionsschutzgesetz Bedeutung: Aktuelle Auswirkungen

Die epidemische Lage von nationaler Tragweite bot einen rechtlichen Rahmen für die Länder, um harte Gegenmaßnahmen in der Corona-Krise durchzusetzen. Ende November war der Status ausgelaufen – stattdessen wurde mit einer Reform des Infektionsschutzgesetzes ein veränderter Katalog an Maßnahmen ermöglicht, den Kritiker als unzureichend ansahen. In dieser Woche einigten Bund und Länder sich auf bundesweit deutlich schärfere Vorgaben und Einschränkungen insbesondere für Ungeimpfte.

Neue Corona-Regeln Gastronomie: Strengere Maßnahmen und Schließungen möglich?

Die Ampel-Koalition bereitet einem Medienbericht zufolge auf Wunsch mehrerer Ministerpräsidenten deutliche Verschärfungen der Corona-Regeln für die Gastronomie vor. Wie die „Bild“ berichtete, soll bereits an einer neuen Öffnungsklausel für das Infektionsschutzgesetz gearbeitet werden. Diese ermögliche weitergehende Einschränkungen in der Verantwortung der Länder - bis hin zur umfassenden Schließung von Restaurants. Dazu werde das Infektionsschutzgesetz in der kommenden Woche geändert.

„Damit wird es den Ländern wieder ermöglicht, neben Clubs und Diskotheken auch Restaurants und Kneipen zu schließen, also einen Gastro-Lockdown zu verhängen", sagte eine informierte Quelle der Zeitung. Die neue Klausel sei auf Betreiben der Bundesländer, besonders Sachsens, Bayerns und Baden-Württembergs, aufgenommenen worden.

Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Ingrid Hartges, äußerte sich bei „Bild TV" dem Bericht zufolge kritisch gegenüber den Weichenstellungen der Politik: "Alle haben sie gesagt, es gibt keinen Lockdown mehr, es gibt zumindest keinen Lockdown mehr für Geimpfte, und jetzt haben wir den Salat." Sie forderte von den Landesregierungen „praxistaugliche, verhältnismäßige Regelungen". 2G-Plus zähle nicht dazu, betonte Hartges.