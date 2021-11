Es steht die Entscheidung über eine Zulassung der Corona-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an.

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, unterstützt eine baldige Entscheidung über die Zulassung einer Corona-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren, berichtet die Presseagentur AFP. Dies wäre „auf jeden Fall eine wichtige und gute Entscheidung für die Kinder“, sagte Dötsch am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. „Denn die Kinder haben natürlich auch ein Recht auf ein zugelassenes Medikament.“

Corona-Impfung für Kinder ab fünf Jahren – EMA prüft Zulassung

EMA prüft derzeit die Zulassung des Die Europäische Arzneimittelbehördeprüft derzeit die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für fünf- bis elfjährige Kinder. In den USA hatte dieses Vakzin Ende Oktober eine Notfallzulassung für diese Altersgruppe erhalten.

Stiko-Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder steht noch aus

Dötsch riet, dass Eltern auf jeden Fall die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) abwarten sollten. „Sicherheit geht vor Geschwindigkeit“, sagte er. Er gehe davon aus, „dass die Stiko in mehreren Etappen empfehlen wird. Es wird möglicherweise zunächst eine Empfehlung erfolgen für Kinder, die ein erhöhtes Risiko haben.“ Hier gehe er davon aus, „dass das relativ schnell der Fall sein wird“. Er rechne damit in den nächsten Wochen.

Es könne aber zwei bis drei Monate dauern, bis genügend Daten vorlägen, um eine Empfehlung für gesunde Kinder ohne Vorerkrankungen zu geben, sagte Dötsch. Möglicherweise werde die Stiko dazu erst Daten aus den USA abwarten.

Israel impft Kinder zwischen fünf und elf Jahren

Israel hat mit der Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus begonnen. Die Impfkampagne startete offiziell am Dienstag. Bereits am Vortag wurde Kinder an einigen Orten der Impfstoff von Biontech/Pfizer verabreicht. Der Corona-Beauftragte Salman Sarka sprach laut Medien von einer „Feier für Kinder und Eltern, die ihre Kinder nun schützen können“. Tausende Impftermine bei den zuständigen Krankenkassen sind bereits gebucht.