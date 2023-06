An den steigenden Temperaturen durch den Klimawandel erfreuen sich nicht nur Sommerliebhaber, sondern auch neue Parasiten und Krankheitserreger. Für manche Personengruppen wird die Hitze gar zur tödlichen Gefahr. Die Ergebnisse der Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen deutlich, dass der Klimawandel ernsthafte Auswirkungen auf die Verbreitung von Krankheiten, Hitzewellen und andere gesundheitliche Risiken hat.

Die steigenden Temperaturen und veränderten Umweltbedingungen begünstigen laut RKI die Ausbreitung von Krankheitserregern in Deutschland. Insbesondere Zecken, die unter anderem die Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen, profitieren von den wärmeren Bedingungen. Die Studie zeigt einen deutlichen Anstieg der Zeckenpopulation in den letzten Jahren und eine zunehmende Verbreitung der Krankheitserreger. Mitunter verbreiten sich jedoch auch für Deutschlandwie die Hyalomma-Zecke oder die Tigermücke . Erstere ist zum Beispiel für die Übertragung von Fleckfieber verantwortlich. Die Tigermücke kann den Menschen mit Dengue-Fieber, Gelbfieber oder dem Zika-Virus anstecken. Zudem komme es verstärkt zur Vermehrung von Vibrionen im Wasser. Zu diesen zählt etwa das Bakterium Vibrio vulnificus, das natürlicherweise in Meer- und Brackwasser vorkommt - vermehrt bei Temperaturen ab circa 20 Grad.. Bei älteren Personen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem müssen diese Infektionen laut RKI umgehend mit Antibiotika behandelt werden.