Endlich wieder Ferien! Das dürften momentan viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg und Bayern denken. Einige von ihnen werden mit ihren Familien in den Herbsturlaub fahren oder fliegen, andere werden zu Hause bleiben. Doch wann beginnen die Herbstferien 2021? Und welche Reiseziele sind besonders beliebt? Alle Infos gibt’s hier.

Beginn, Ende, Dauer – die Herbstferien 2021 in Baden-Württemberg

Die Herbstferien beginnen am Dienstag, 2. November und enden am Freitag, 5. November. Am Montag, 1. November ist Allerheiligen, an diesem Feiertag haben die Schülerinnen und Schüler ohnehin frei.

Herbstferien 2021 in Bayern – alle Infos zum Datum, Terminen und Dauer

In Bayern bleiben die Schulen in der gleichen Woche geschlossen (01. - 05.11.) wie in Baden-Württemberg. Zusätzlich haben die Kinder und Jugendlichen am Buß- und Bettag (Mittwoch, 17. November) keinen Unterricht.

Herbsturlaub 2021: Stau zum Start der Ferien auf der Autobahn erwartet

Vielerorts weitgehend freie Straßen und wenig Staus – so blickt der ADAC aufs kommende Wochenende (29. bis 31. Oktober). Allerdings kann es vor allem auf den Autobahnen in Süddeutschland und einigen Rückreiserouten etwas voller werden, teilt der Auto Club Europa (ACE) mit.

Eine Ursache ist ein regional feiertagsbedingtes Mehraufkommen. In Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es ein durch Allerheiligen am Montag (1. November) verlängertes Wochenende. Der in einigen Bundesländern freie Reformationstag (31. Oktober) fällt dieses Jahr auf einen Sonntag.

Staus in Baden-Württemberg und Bayern möglich

Auch starten Baden-Württemberg und Bayern in die Herbstferien. Auf den Strecken in Alpenrichtung sei aber nur unmerklich mehr los. In Bremen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt endet dagegen die schulfreie Zeit. So füllen Ferienheimkehrer zusätzlich die entsprechenden Rückreiserouten. Lange Staus aber seien nicht zu erwarten. Auch der ADAC rechnet vielerorts mit weitgehend freien Straßen und nur mit wenig Staus.

Zu Beginn der Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg kann es zu Staus auf den Autobahnen kommen.

Am Freitag, 29.10. ist ab Mittag mit den üblichen Pendlerstaus zu rechnen. Das gilt vor allem rund um die Ballungszentren und hält bis in den frühen Abend an. Am Samstag und Sonntag kann es dann im süddeutschen Raum und auf den Rückreiserouten voller werden.

A8, A7, A1: Staugefahr ist auf diesen Autobahnen am größten

Konkret erwarten die Clubs rund um die Großräume Hamburg, Stuttgart und München, auf den Strecken von und zu den deutschen Küsten sowie auf folgenden Strecken Verzögerungen und Staus (meist in beiden Richtungen):

A 1 Euskirchen - Köln - Dortmund - Osnabrück - Bremen - Hamburg

A 3 Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau

- Würzburg - Nürnberg - Passau A 4 Erfurt - Dresden - Görlitz

- Görlitz A 5 Frankfurt/Main - Karlsruhe - Basel

- Basel A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

- Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

- Salzburg A 9 München - Nürnberg

A 61 Koblenz - Mönchengladbach

A 81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

- Heilbronn A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 Lindau - München

A 99 Umfahrung München

Auch auf den Routen in Urlaubsgebiete der benachbarten Alpenländern und den Transitstrecken kann der Verkehr zeitweise lebhaft werden. Der ACE nennt hier die Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Inntal- und Gotthard-Routen. Allerdings sei der Herbstreiseverkehr deutlich schwächer als an den Vorwochenenden, so der ADAC.

ADAC erwartet Personenkontrollen an den Grenzen

An den Grenzen ist mit Wartezeiten durch intensive Personenkontrollen zu rechnen. 30 Minuten sollte man immer einkalkulieren, rät der ADAC. Über die Wartezeiten an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen Walserberg, Kiefersfelden und Suben informiert die österreichische Asfinag online.

Auslandsreisende sollten sich über mögliche Beschränkungen und Quarantäneregeln auf der Webseite des Auswärtigen Amts informieren. Auch ACE und ADAC bieten online Informationen zu Reiseauflagen im Zusammenhang mit Corona innerhalb und außerhalb Deutschlands an.

Herbstferien Flüge: Stuttgart und Karlsruhe aktuell

Der Flugverkehr nimmt nur langsam wieder zu. Die Auslastung des Stuttgarter Airports sei weiter nur halb so hoch wie vor der Corona-Pandemie, sagte ein Sprecher. Zum Start in die Herbstferien werden am Freitag 191 Flugbewegungen erwartet. Das sei für den Herbst ein verkehrsstarker Tag. Von Stuttgart aus fliegen die Gäste in den kommenden Tagen nach Mallorca, auf die Kanarischen Inseln oder ins türkische Antalya in den Urlaub. Auch Flüge nach Amsterdam, Istanbul, Berlin oder Hamburg seien gut gebucht.

Insgesamt werden in der Ferienwoche über 1000 Flugbewegungen in Stuttgart erwartet. In der Ferienwoche 2020 waren es rund 650.

Immer mehr deutsche Touristen reisen wieder per Flugzeug in den Urlaub.

Urlaubsziele im Herbst 2021: Das ist bei deutschen Touristen beliebt

Die Kanaren und die Türkei scheinen im Jahr 2021 sehr beliebte Urlaubsziele zu sein. Das legen außer den Buchungszahlen auch Suchanfragen auf Google nahe. Suchbegriffe wie „Kanaren Urlaub Corona“ oder „Urlaub Türkei 2022“ geben seit dem Sommer mehr Nutzerinnen und Nutzer ein als vorher. Demnach sind auch Italien und verschiedene griechische Inseln wie Rhodos und Kreta bei deutschen Urlaubern beliebt.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden erwartet zum Start in die Herbstferien von Freitag bis Montag insgesamt 45 Abflüge für etwa 6000 Passagiere. Das wären bis zu zehn Prozent mehr als zu Beginn der Herbstferien 2019 (5553) und deutlich mehr als im coronageprägten Vorjahr (1018), wie der Bereichsleiter Verkehr der Baden-Airpark GmbH, Eric Blechschmidt, in Rheinmünster mitteilte. Der Anstieg liegt den Angaben zufolge nicht nur an der fortgeschrittenen Pandemie, sondern auch an neuen Zielen wie der schwedischen Hauptstadt Stockholm, Faro in Portugal und Valencia in Spanien sowie an Flügen auf die Kanaren (Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura).

„Bedingt durch die Kontrolle der Einreisevoraussetzungen für die Zielländer kommt es allgemein zu verlängerten Abfertigungszeiten“, erklärte Blechschmidt. „Mit Problemen rechnen wir jedoch nicht.“ Passagiere seien gebeten, rechtzeitig am Flughafen zu sein und die Unterlagen wie Tickets/Bordkarten und eventuell benötigte Nachweise zur Einhaltung der Corona-Vorgaben griffbereit zu haben.