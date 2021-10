Mit dem Herbstanfang ist auch in Griechenland die Hochsaison für Urlauber zu Ende gegangen.

Trotzdem sind in vielen Regionen des Landes die Inzidenz und die Corona-Zahlen hoch – besonders auf dem Festland

Schon seit Mitte September sind Kreta und die gesamte südliche Ägäis kein Risikogebiet mehr

Nun hat Griechenland seine Corona-Maßnahmen gelockert. Vor allem Geimpfte haben mehr Freiheiten

Das dürfte vielen deutschen Urlaubern entgegenkommen, die in den Herbstferien nach Griechenland fliegen.

Welche Regeln gelten aktuell für Reisen nach Griechenland und für die Rückreise nach Deutschland?

Wer momentan in Deutschland Urlaub macht, erlebt unbeständiges Wetter und vor allem kalte Nächte. Der Herbst ist endgültig angekommen, die Luft ist kalt, nur die wenigen Sonnenstunden zeugen noch vom Sommer. Anders in Griechenland: Dort liegen die Temperaturen je nach Region und Insel derzeit zwischen 15 uns 25 Grad. Solche Bedingungen lieben viele Urlauber. Der Mittelmeer-Staat konnte in den letzten Wochen sogar mehr Reisende begrüßen als erwartet. Viele verbringen ihre Herbstferien in Griechenland.

Was muss man bei der Einreise beachten?

Braucht man einen negativen Corona-Test oder eine Impfung?

Seit Mitte Mai ist Urlaub in Griechenland wieder möglich. Für die Einreise, Rückreise und während des Aufenthalts gelten allerdings spezielle Corona-Regeln zu beachten.

Griechenland lockert viele Corona-Regeln

In Griechenland gelten seit Samstag, 10. Oktober zahlreiche Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Bars, Restaurants und Cafés, aber auch andere geschlossene Räumlichkeiten wie Fitness-Studios und Kinos dürfen künftig ihr Räumlichkeiten voll auslasten. Voraussetzung ist, dass die Besucher geimpft oder nachweislich in den vergangenen sechs Monaten von einer Corona-Infektion genesen sind. Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen dann in diesen Bereichen weg. Die Lockerungen sollen zunächst für 15 Tage gelten, dann werde der Schritt neu bewertet, berichteten griechische Medien am Samstag.

Die Polizei kündigte bereits an, die Nachweise von Geimpften und Genesenen streng zu kontrollieren. Manche griechische Wissenschaftler meldeten dennoch Bedenken an. „Ich glaube, dass wir die falsche Botschaft vermitteln“, sagte Giorgos Boulbasakos, Direktor einer Athener Lungenklinik, dem Fernsehsender Mega am Samstag. Er forderte unter anderem eine Impfpflicht für Mitarbeiter in der Gastronomie. In Griechenland gibt es bereits eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitssektor.

Corona Urlaub: Mehr Touristen in Griechenland als 2019

Griechenland ist auch in Corona-Zeiten bei Touristen sehr beliebt. In das Mittelmeerland reisten in diesem Jahr sogar mehr Touristen als 2019, dem letzten Urlaubsjahr vor Corona, wie die Berliner Morgenpost berichtet.

Wegen der großen Beliebtheit will Griechenland die nächste Urlaubssaison schon am 1. April 2022 starten. Nach Angaben des Portals Check 24 hatte die abgelaufene Saison wegen Corona erst Mitte Mai begonnen.

Ist Griechenland Risikogebiet laut der Einstufung des RKI?

Corona in Griechenland: Das gilt für Last Minute Urlaub und Reisen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt recht hoch. Betroffen sind momentan (Stand:12.10.) vor allem Großstädte und Regionen im Norden des Landes. Diese Regeln gelten für die Einreise und das öffentliche Leben.

In Bars und Clubs gilt ein Tanzverbot, in den Innenräumen von Gastronomie- und Kultureinrichtungen dürfen sich nur noch Geimpfte aufhalten.

Auch zu Stadien haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

Vor der Einreise müssen Besucher und Besucherinnen auf der Website https://travel.gov.gr/#/ ihre Daten eingeben und erhalten einen QR-Code zur Nachverfolgung.

Außerdem müssen Einreisende einen negativen Schnelltest vorlegen oder voll geimpft sein.

Das gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren.

Für die Rückreise nach Deutschland müssen ein negativer Test oder ein Impfnachweis vorgelegt werden.

Corona-Zahlen Griechenland: Aktuelle Inzidenz, Infektionen und Impfquote

Die Corona-Zahlen für Griechenland nach Angaben der Johns Hopkins-University und der Webseite Corona in Zahlen im Detail: (Stand: 12.10.2021)

7-Tage-Inzidenz: 151,6

Neuinfektionen: 2.358

2.358 Infizierte seit Beginn der Pandemie: 679.157

Neue Todesfälle: 42

Todesfälle gesamt: 15.177

Impfquote (Erstimpfungen): rund 63 Prozent

Impfquote (vollständig Geimpfte): rund 60 Prozent

2G Corona-Regeln in Griechenland: Ungeimpfte dürfen nicht mehr drinnen im Restaurant essen

Griechenland hat striktere Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte bei Freizeitaktivitäten angekündigt.

Seit dem 13. September ist der Zutritt zu Restaurants, Lokalen, Cafés oder Sportvereinen nur für Menschen gestattet, die entweder vollständig geimpft wurden oder eine überstandene Infektion nachweisen können. Ein Test reicht dort nicht mehr aus. Die Regierung strebt eine Impfquote von 80 Prozent an.

In Kinos, Theatern und Museen werden Ungeimpfte weiterhin eingelassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen.

Testpflicht in Griechenland: Wie viel kostet ein Corona-Test?

Corona-Tests, die bislang kostenlos erhältlich waren, sind seit dem 13. September kostenpflichtig. In einem Land, in dem der Brutto-Mindestlohn bei 650 Euro liegt, dürfte der Preis von zehn Euro pro Corona-Test für viele Menschen nicht unerheblich sein.

Einreise nach Griechenland: Einreiseformular für das Urlaubsland am Mittelmeer

Das Land erlebt derzeit einen starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen, die Zahlen bewegen sich auf einem konstant hohen Niveau. Allerdings konzentrieren sich die Ausbrüche vornehmlich auf junge Leute. Weil der Anstieg auf das erst jüngst gelockerte Nachtleben zurückgeführt wird, gelten für Bars nun wieder strengere Regeln, etwa ein Tanzverbot. Die weiteren wichtigen Infos in Kürze:

Griechenland-Besucher müssen vor der Einreise online ihre Daten registrieren und erhalten einen QR-Code zur Nachverfolgung.

Außerdem müssen sie bei der Einreise einen negativen Schnelltest vorlegen oder voll geimpft/genesen sein.

Das gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren.

Testpflicht bei der Rückreise nach Deutschland seit 1. August

für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zum Ende der Sommerferien zu verhindern, gilt eine verschärfte Testpflicht für Reiserückkehrer. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei ihrer Einreise nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist: mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis. Eine solche Vorgabe gibt es bisher schon für alle Flugpassagiere. Künftig gilt dies, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn.

Corona-Regeln Ausgangssperre: Nachtleben in Griechenland eingeschränkt

Seit dem 8. Juli gelten in griechischen Bars wieder strikte Corona-Maßnahmen sowie saftige Strafen bei Zuwiderhandlung. Gäste dürfen nur noch sitzen, nicht mehr beisammen stehen oder gar tanzen.

Diese Bußgelder drohen

Bei Zuwiderhandlung soll es von Beginn an harte Strafen geben: Es drohen je nach Betriebsgröße zwischen 2000 und 5000 Euro Bußgeld und eine siebentägige Sperre. Beim zweiten Mal wird der Laden für zwei Wochen geschlossen, das Bußgeld beträgt 10.000 Euro. Beim dritten Mal kann die Lizenz entzogen werden.

Ausgangssperre in einigen Regionen

Kreta etwa galt bis vor kurzem bis auf wenige Ausnahmen ein Ausgehverbot zwischen 0 Uhr bis 6 Uhr für die Region Iraklio. Zudem durfte in Lokalen keine Musik mehr gespielt werden, damit die Menschen nicht dicht beieinander tanzen. Die Bewohnerinnen und Bewohner durfte nachts nur aus ernsthaften gesundheitlichen Gründen auf die Straße oder wenn sie zur Arbeit müssen. Wo genau in Griechenland eine Ausgangssperre bei Nacht gilt, hängt von der Einstufung in verschiedene Stufen ab. Eine Übersicht bietet Die Regierung in Athen versucht, lokal mit Mini-Lockdowns einzugreifen. Aufetwa galt bis vor kurzem bis auf wenige Ausnahmen einfür die Region Iraklio. Zudem durfte in Lokalen keine Musik mehr gespielt werden, damit die Menschen nicht dicht beieinander tanzen. Die Bewohnerinnen und Bewohner durfte nachts nur aus ernsthaften gesundheitlichen Gründen auf die Straße oder wenn sie zur Arbeit müssen. Wo genau in Griechenland eine Ausgangssperre bei Nacht gilt, hängt von der Einstufung in verschiedene Stufen ab. Eine Übersicht bietet eine Karte der griechischen Regierung . Laut dieser Übersicht gelten in folgenden Regionen Ausgangssperren:

Xanthi

Drama

Kilkis

Pella

Thessaloniki

Chalkidiki

Imathia

Pieria

Kastoria

Larissa

Leros

Serres

Griechenland Wetter Herbst 2021: Die Temperaturen im Oktober und November

Für Mitte Oktober prognostiziert das Portal wetter.com gemischtes Wetter für Griechenland – es gibt Sonne, Wolken und Regen. Die Temperaturen in Athen und Thessaloniki liegen aktuell und auch in den nächsten Tagen zwischen 15 und 22 Grad. Für den Oktober 2021 werden für Griechenland Temperaturen von 16 bis 23 Grad vorhergesagt. Im November 2021 werden die Temperaturen dann vermutlich erneut leicht sinken, auf 13 bis 20 Grad Celcius. In Griechenland ist im Herbst darüber hinaus vermehrt mit Niederschlägen zu rechnen.