Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Sicherheitsbereich zum Ende der Woche zu Streik an mehreren großen Airports – auf Passagiere kommen wieder Probleme zu. Auch in Stuttgart soll gestreikt werden. Diehat Beschäftigte im Sicherheitsbereich zum Ende der Woche zu Streiks an Flughäfen aufgerufen. Seit langem schon möchte die Gewerkschaft bessere Löhne für das Luftsicherheitspersonal durchsetzen - bislang vergeblich. Nun folgt der nächste– auf Passagiere kommen wieder Probleme zu. Auch in Stuttgart soll gestreikt werden.

Wann und wo soll gestreikt werden?

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag und Freitag, den 20. und 21.03.2023 die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. "Der Streik beginnt in der Regel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und endet in der Nacht von Freitag auf Samstag", erklärte Verdi am Dienstag.

Von den Streiks betroffen sind die Flughäfen:

Düsseldorf

Hamburg

Stuttgart

Köln/Bonn

Karlsruhe/Baden-Baden

Passagiere müssen sich an den nächsten Tagen wieder auf spürbare Behinderungen einstellen.

Flughafen Stuttgart: Keine Flüge am Freitag

Fluggäste am Flughafen Stuttgart müssen sich auf Verspätungen und Flugausfälle gefasst machen: Es sei "mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder -streichungen zu rechnen", erklärte Verdi am Dienstag. Rund 100 000 Fluggäste seien betroffen.

am Freitag kein Flugzeug abheben wird. Eigentlich waren 223 An- und Abflüge geplant. Flüge nach Stuttgart seien hingegen möglich, teilte der Flughafen mit. Laut Internetseite des Airports wurden aber auch einige ankommende Flüge gestrichen, beispielsweise aus Hamburg oder Belgrad. Neben dem Hamburger Flughafen hat auch der Flughafen Stuttgart angekündigt, dass wegen der Warnstreikswird. Eigentlich waren 223 An- und Abflüge geplant. Flüge nach Stuttgart seien hingegen möglich, teilte der Flughafen mit. Laut Internetseite des Airports wurden aber auch einige ankommende Flüge gestrichen, beispielsweise aus Hamburg oder Belgrad.

Die Flughafenbehörde der Hauptstadt bat betroffene Personen, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Flugstatus zu informieren und davon abzusehen, zum Flughafen zu reisen.

Gemäß eigenen Angaben erwartet der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (Baden-Airpark) längere Wartezeiten für Passagiere. Zusätzlich könnte es zu kurzfristigen Annullierungen von Flügen kommen, so heißt es auf der offiziellen Website des Flughafens. Trotzdem starteten am Morgen einige Flugzeuge, darunter eine nach Mailand/Bergamo.

Streiks auch bei der Bahn

Passagiere am Flughafen Stuttgart, die jetzt auf die Bahn umsteigen wollen, werden es schwierig haben: auch bei der Bahn wird im Nah- und Fernverkehr gestreikt

(Mit Material von dpa)

Wenn wieder gestreikt wird: Das sind ihre Rechte