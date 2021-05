Profi- und Hobbysportler sehnen sich nach Training im Fitnessstudio.

Die Inzidenzwerte in Deutschland und Baden-Württemberg sinken..

Was gilt für Fitnessstudios in Baden-Württemberg? Wann wird geöffnet und unter welchen Bedingungen?

Aktuell gilt die Corona-Verordnung des Landes vom 14. Mai 2021 mit Stufenplan – was bedeutet das?

Endlich wieder an der Maschine trainieren, schwere Gewichte heben, sich richtig auspowern – das ist der Traum vieler Sportfans und Bodybuilder. Seit Monaten sind die Fitnessstudios aber weitestgehend geschlossen. Ab und an gab es kurze Öffnungen, dann wurde alles wieder dicht gemacht. Jetzt sinken die Corona-Zahlen aber. Wie lange müssen sich Sportler also noch mit Homeworkouts begnügen? Und kann in Baden-Württemberg irgendwo schon trainiert werden? Das ist die Lage.

Fitnessstudios in BW öffnen nach Stufenplan – gebunden an die Inzidenz

Wann die Gyms in Baden-Württemberg öffnen hängt wie überall in Deutschland (Modellprojekte ausgenommen) von der Inzidenz des jeweiligen Stadt- oder Landkreises ab. Ab der „zweiten Stufe“ stehen Lockerungen und Öffnungen für Fitnessstudios an.

Stufe 1: Die Fitnessstudios bleiben in der ersten Stufe noch geschlossen. Diese gilt, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt und dies durch das Landratsamt bestätigt und bekanntgegeben wurde. Dann heißt es: Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport ist auf Sportplätzen im Freien in Gruppen von maximal 20 Personen erlaubt.

Stufe 2: Eingeschränkt dürfen Gyms öffnen, wenn die Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den weiteren 14 Tagen auf Stufe 1 weiter sinkt. Nach den zwei Wochen dürfen Fitnessstudios (auch Yogastudios und Co.) in Baden-Württemberg unter strengen Auflagen wieder öffnen – Regeln siehe unten.

Corona-Auflagen und Regeln im Fitness: Test, Geimpfte, Genesene, Maskenpflicht

Greift Stufe 2 des Stufenplans der Bundesregierung in Baden-Württemberg, dürfen Sportler unter bestimmten Voraussetzungen wieder im Fitnessstudio trainieren:

Es darf eine Person je 20 m2 Trainingsfläche im Studio anwesend sein.

Die Sportler müssen vorher einen negativen Test vorlegen.

Die Testpflicht gilt nicht für Genesene und Geimpfte: Sie sind laut Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung davon befreit.

Für alle im Studio gilt die Maskenpflicht.

Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen dürfen öffnen – je 1 Person pro 20 m2.

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport ist auch in Sportanlagen innen und außen erlaubt – je 1 Person pro 20 m2.

Außerdem können Veranstaltungen des Spitzen- und Profisports mit maximal 250 Zuschauerinnen und Zuschauern innen und außen stattfinden.

Stufe 3 greift, wenn die Inzidenz nach dem zweiten Öffnungsschritt 14 Tage lang weiter sinkt. Daraus ergeben sich aber keine neuen Lockerungen für Fitnessstudios. Auch nicht, wenn die Inzidenz 5 Tage unter 50 liegt und dies durch die Behörden bekanntgegeben wurde. Zumindest werden die Fitnessstudios im greift, wenn die Inzidenz nach dem zweiten Öffnungsschritt 14 Tage lang weiter sinkt. Daraus ergeben sich aber keine neuen Lockerungen für Fitnessstudios. Auch nicht, wenn die Inzidenz 5 Tageliegt und dies durch die Behörden bekanntgegeben wurde. Zumindest werden die Fitnessstudios im Stufenplan des Landes Baden-Württemberg (Stand: 18.05.2021) dann nicht mehr erwähnt.

Inzidenz in BW: Wann öffnen die Fitnessstudios wieder in Stuttgart und Co.?

Sinkt die Inzidenz nachdem sie bei unter 100 liegt (Stufe 1) 14 Tage lang weiter, können die Fitnessstudios öffnen. In Baden-Württemberg sinken die Werte. Nach Informationen des Landes gibt es folgende Corona-Zahlen für Baden-Württemberg (Stand: 18.05.2021):

Inzidenz: 87,7

Wert unter 100 seit: Montag, 17.05.2021)

Stufe: 1

Neuinfektionen: 1.877

Virusvarianten in 44 Stadt- und Landkreisen.

Fitnessstudios Öffnung: Hier dürften die Studios wieder öffnen – von Heidelberg bis Freiburg

Diese Stadt- und Landkreise haben (Stand: 19.05.2021) laut RKI eine Inzidenz zwischen 35 und 50. Die Fitnessstudios dürften dort bereits wieder offen sein, da sie mit Sicherheit schon mindestens 14 tage unter 100 liegen und weiter sinken:

Heidelberg - 31,6

Emmendingen - 31,5

Breisgau-Hochschwarzwald - 37,6

Freiburg - 46,3

Main-Tauber-Kreis - 48,3

Bayern öffnet die Fitnessstudios vielerorts ab Freitag, 21.05.2021 – beispielsweise in München

Schon ab Freitag kann in München wieder im Fitnessstudio trainiert werden. Das Konzept Click & Fit wird in einigen Stadt- und Landkreisen mit entsprechender Inzidenz erprobt. Wann und wo die Gyms in Bayern öffnen, erfahrt ihr hier.

Öffnungen Fitnessstudio: So ist die Lage in Hessen und ganz Deutschland

In Hessen sind die Studios zum Trainieren schon wieder geöffnet. Aktuell gelten unter anderem die Pflicht zur Terminvereinbarung, Hygienekonzept, Datenerhebung und ein Limit von einer Person pro 40 Quadratmetern Trainingsfläche. Betreiber der Fitnessstudios müssen ein geeignetes Konzept entsprechend der Empfehlungen des RKI umsetzen. Es betrifft Hygiene, Lüftung, Steuerung des Zutritts und die Vermeidung von Warteschlangen. Unterschiedliche Gruppen dürfen sich keine Umkleiden und Sanitäreinrichtungen teilen und sich auch sonst nicht begegnen.

Kündigung bei geschlossenem Fitnessstudios: Außerordentliche Kündigung wegen Corona

Viele Sportler, die den Beitrag für die Fitnessstudios in der Corona-Pandemie weiter zahlen, beschweren sich darüber – denn die Studios sind seit Monaten zu. Einige Betreiber hängen die Zeit, die man umsonst gezahlt, nach Vertragsablauf hinten an, sodass man noch monatelang umsonst weiter trainieren kann. Was aber, wenn man das gar nicht möchte? Die Verträge für die Zeit zu verlängern, in der das Studio wegen Corona komplett geschlossen war, ist eigentlich gar nicht erlaubt!