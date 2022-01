Das neue Jahr 2022 hat gerade erst begonnen. Trotzdem denken viele schon an den großen Jahresurlaub im Frühling, Sommer oder Herbst. Denn einige Familien müssen ihre Urlaubstage für den Arbeitgeber bereits verplanen oder wollen ihren Jahresurlaub frühstmöglich buchen. Dabei gibt es Tricks zu beachten, mit der sich die Urlaubszeit automatisch verlängern lässt.

In diesem Jahr ist es mit schlauer Urlaubsplanung möglich, seine freie Zeit zu verdoppeln .

möglich, seine freie Zeit zu . Wie wird der Urlaub durch günstig gelegene Feiertage und Brückentage länger?

länger? Hier findet ihr eine Liste der Feiertage und Tipps für die Urlaubsplanung.

Urlaubsplanung 2022: Freie Zeit kann durch Brückentage verdoppelt werden

In Deutschland haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schnitt 28,3 Urlaubstage pro Jahr. Wer sich aber geschickt anstellt, kann mit ein wenig vorausschauender Urlaubsplanung die freie Zeit verdoppeln. Möglich ist das durch eine Kombination aus Urlaubstagen und gesetzlichen Feiertagen. Besonders glücklich schätzen können sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bayern - dort gibt es zusätzlich zu den Urlaubstagen 13 Feiertage extra. Doch auch für alle anderen lohnt sich die Planung.

Liste der Feiertage 2022 für Deutschland in der Übersicht

Es gibt einige Feiertage, die es nur in einzelnen Bundesländern gibt – darunter Heilige Drei Könige, Mariä Himmelfahrt, Reformationstag oder Allerheiligen. Ein paar Tage sind aber in ganz Deutschland gesetzliche Feiertage. Hier die aktuelle Liste für 2022:

Neujahr – 01.01.22

Karfreitag – 15.05.22

Ostern, Ostermontag – 18.04.22

1. Mai, Tag der Arbeit – 01.05.22

Christi Himmelfahrt – 26.05.22

Pfingsten, Pfingstmontag – 06.06.22

Tag der Deutschen Einheit – 03.10.22

1. Weihnachtsfeiertag – 25.12.22

2. Weihnachtsfeiertag – 26.12.22

Feiertag am Donnerstag, 06.01. – Heilige Dreikönige richtig nutzen

Der erste Feiertag des Jahres am 1. Januar fiel zwar ausgerechnet auf einen Samstag. Wer das neue Jahr trotzdem gemütlich angehen lassen will, der kann mit vier Urlaubstagen insgesamt neun Tage freimachen. Möglich ist das allerdings nur in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt: Am 6. Januar ist dort der Feiertag Heilige Drei Könige, er fällt auf den kommenden Donnerstag.

Internationaler Frauentag ist in Berlin Feiertag

Gute Nachrichten für die Hauptstadt: Der dort als Feiertag geltende Internationale Frauentag am 8. März fällt diesmal auf einen Dienstag. Mit vier eingereichten Urlaubstagen sind also neun freie Tage am Stück drin.

Feiertage und Brückentage rund um Ostern 2022

Ein erholsamer Kurzurlaub zu Ostern tut gut - zumindest all denen, die keine Schulferien scheuen. Karfreitag fällt in diesem Jahr auf den 15. April, Ostermontag auf den 18. April. Wer gut vorausplant, kann mit nur acht Urlaubstagen insgesamt 16 Tage verreisen. Möglich ist das, indem sich Arbeitnehmer jeweils vier Urlaubstage vor Karfreitag und nach Ostermontag nehmen. Wer so früh im Jahr noch keine acht Urlaubstage investieren möchte, kann sich mit vier Urlaubstagen nach Ostermontag insgesamt zehn freie Tage am Stück organisieren.

Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam: Mit vier Urlaubstagen eine Woche frei

Der 1. Mai fällt zwar auf einen Sonntag - am Ende des Monats lassen sich mit ein paar geschickt platzierten Urlaubstagen jedoch knapp anderthalb Wochen Freizeit erreichen. Christi Himmelfahrt fällt auf den 26. Mai, einen Donnerstag. Mit vier Urlaubstagen in der entsprechenden Woche lassen sich so insgesamt neun freie Tage erreichen.

Der Pfingstmontag fällt in diesem Jahr auf den 6. Juni. Auch hier sind mit lediglich vier Urlaubstagen insgesamt neun Tage Urlaub machbar. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist zudem auch der 16. Juni ein Feiertag – Fronleichnam. Wer also in diesen Bundesländern die Woche nach Pfingstmontag nutzt und auch in der Woche vom 13. Juni noch vier Urlaubstage investiert, der hat stolze 16 Tage Urlaub.

Feiertag und Brückentag um den Tag der Deutschen Einheit

Auch im Oktober bietet ein gesetzlicher Feiertag den Arbeitnehmern die Chance, mehr aus ihren Urlaubstagen zu machen. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt im Jahr 2022 auf einen Montag. Wer sich den Rest der Woche frei nimmt, kann mit nur vier Urlaubstagen insgesamt neun Tage in den Urlaub fahren.

Wochentage, Brücken- und Feiertage an Weihnachten 2022 im Überblick

Neun Tage Urlaub mit nur vier Urlaubstagen gibt es dann erst wieder Ende des Jahres. Der zweite Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember fällt 2022 auf eine Montag. Wer sich den Rest der Woche frei nimmt, der kann die Weihnachtsstimmung noch etwas verlängern und insgesamt neun Tage frei machen.