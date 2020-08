In Freizeitparks herrschen strenge Hygienevorschriften. Für die Wiedereröffnung der wegen der Coronakrise lange geschlossenen Parks haben die Betreiber sich darauf eingerichtet. Im Fall einer lokalen Infektion mit dem Coronavirus wird sofort versucht, die Infektionsketten zu unterbrechen und so eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

So wurde jetzt vom Gesundheitsamt Ortenaukreis und dem Europa-Park in Rust wurde bekannt gegeben, dass sich ein Infizierter im Europapark aufgehalten habe. In der Mitteilung ist von „einer an Covid-19 erkrankten und wahrscheinlich ansteckenden Person“ die Rede. Diese Fakten sind über die Person bekannt.