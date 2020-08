Die Fallzahlen in der Corona-Krise steigen in Europa und vor allem weltweit seit Wochen stärker an. Bisher gibt es global mehr als 22 Millionen Infizierte. Die(5,48 Millionen),(3,40 Millionen) und(2,70 Millionen) haben die stärksten Zuwächse.

Doch wie sieht es heute in Deutschland mit den

Hier sind die aktuellen Zahlen des RKI für Deutschland von Mittwoch, 19.08.2020.

Demnach haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) so viele positive Testergebnisse gemeldet, dass es nun einen neuen Rekord an Neuinfektionen seit mehr als drei Monaten gibt. Das RKI registriertmit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen.