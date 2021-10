Bereits zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit wurde Kreta von einem Erdbeben erschüttert

Erdbeben Griechenland aktuell: Insel Kreta von Seebeben erschüttert

Insel Kreta und Ortschaften der südwestlichen Küste der Türkei getroffen. Das Beben der Stärke 6,1 ereignete sich am Dienstagmorgen. Wie aus Angaben des Erneut hat ein Seebeben die griechischeundder südwestlichen Küste der Türkei getroffen. Dasereignete sich amWie aus Angaben des Geodynamisches Instituts Athen hervorgeht, muss sich das Beben wohl gegen 5.30 Uhr (Ortszeit) ereignet haben.

Wo lag das Epizentrum des Seebebens vor Kreta?

Das Epizentrum lag rund 130 Kilometer südöstlich von Inseln wie Kreta und Karpathos entfernt im Meer. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad meldete 155 Kilometer Entfernung von der türkischen Küste. Über Schäden war zunächst nichts bekannt.

Das Zentrum des Bebens liegt nach Angaben des Geodynamischen Instituts Athen damit 544 Kilometer von Athen, 127 Kilometer von Karpathos und 805 Kilometer von Thessaloniki entfernt.

Erdbeben Kreta: Keine Tsunami-Gefahr

Der griechische Seismologe Efthymios Lekkas schloss Schäden aus: Das Beben habe sich in großer Tiefe von 58,5 Kilometern ereignet, so dass auch keine Tsunami-Gefahr bestehe, sagte er am Dienstagmorgen der griechischen Zeitung „To Proto Thema“. Allerdings bestätige das Beben die derzeit erhöhte seismische Aktivität in dieser Region.

Erdbeben vor Kreta mit Stärke 6,3 vor einer Woche

Erst vergangene Woche hatte ein Seebeben der Stärke 6,3 nahe Kreta die Menschen aufgeschreckt; es war bis in die rund 400 Kilometer entfernte griechische Hauptstadt Athen zu spüren. Vor drei Wochen war bei einem ähnlich starken Beben auf Kreta ein Mensch ums Leben gekommen.