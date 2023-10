In Polen stehen am Sonntag, dem 15. Oktober 2023, die Parlamentswahlen an. Hier gibt es alle Infos rund um die Wahl. Donald Tusk tritt dabei als Spitzenkandidat für die Bürgerplattform (PO) an. Vom Widerstandskämpfer über das Amt des Ministerpräsidenten in Polen wurde er auch Präsident des Europäischen Rates. Nach seinen Jahren in der Politik auf europäischer Ebene ist er nun zurück in die Politik Polens zurückgekehrt. Zuletzt machte er mit seiner Partei Bürgerplattform (PO) Schlagzeilen, als diese während dem Wahlkampf in mehreren Städten Polens Proteste ausriefen, die angeblich allein in Warschau mehr als eine Million Menschen mobilisierten. Wer ist der Spitzenpolitiker aus Polen? Alle Infos rund um seine Karriere, Familie und Privates im Porträt von Donald Tusk.

Donald Tusk im Steckbrief: Alter, Beruf, Frau, Kinder, Hobbys

Name: Donald Tusk

Donald Tusk Geburtstag: 22. April 1957

22. April 1957 Geburtsort: Gdańsk, Polen

Gdańsk, Polen Partei: Bürgerplattform, polnisch: Platforma Obywatelska (PO)

Bürgerplattform, polnisch: Platforma Obywatelska (PO) Ausbildung: Studium der Geschichte an der Universität Gdańsk

Studium der Geschichte an der Universität Gdańsk Beruf: Politiker

Politiker Ehe: Małgorzata Tusk (1978-heute)

Małgorzata Tusk (1978-heute) Kinder: Michał Tusk, Katarzyna Tusk

Michał Tusk, Katarzyna Tusk Hobbys: Fußball

Donald Tusk: Familie, Lebenslauf, Kindheit und Jugend

Die Großeltern von Donald Tusk waren Angehörige der Kaschuben, einer ethnischen Minderheit, die in der damaligen Freien Stadt Danzig lebte. Sie überlebten den Zweiten Weltkrieg trotz Zwangsarbeit und Inhaftierung sowohl im KZ Stutthof als auch im KZ Neuengamme. 1944 wurde Józef Tusk (1907–1987), der Großvater von Donald Tusk, zur Deutschen Volksliste zur Wehrmacht eingezogen. Drei Monate später, am 24. November 1944, trat er allerdings den polnischen Streitkräften im Westen bei. Donald Tusks Vater, ein Tischler, verstarb im Jahr 1972. Donald Tusk gab selbst an, als Jugendlicher Hooligan gewesen zu sein.

Politische Anfänge: Wie kam Donald Tusk in die Politik?

Während seines Studiums wurde Donald Tusk nach Angaben des Europäischen Rates politisch aktiv und engagierte sich in der oppositionellen Bewegung gegen das kommunistische Regime in Polen. Wie auch sein heutiger politischer Gegner Jarosław Kaczyński war er in der Solidarnosc Bewegung aktiv und ging daraus hervor. Im Zuge der Verhängung des Kriegsrechts durch General Jaruzelski im Dezember 1981 tauchte er vorübergehend im Untergrund ab. Anschließend fand er Beschäftigung als Brotverkäufer, und in der Zeit von 1984 bis 1989 spezialisierte er sich darauf, seinen Lebensunterhalt durch Arbeiten in großen Höhen mit Kletterausrüstung zu verdienen. Nach dem Fall des Kommunismus in Polen im Jahr 1989 begann Tusk seine politische Karriere in der neu entstandenen Demokratie. 2001 war er Mitbegründer der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska, PO), einer liberalkonservativen Partei in Polen, und wurde zu deren Vorsitzendem gewählt. 2007 wurde Tusk zum Ministerpräsidenten Polens gewählt und führte das Land bis 2014. Anschließend verließ er die polnische Politik, um Präsident des Europäischen Rates zu werden, eine Position, die er nach seiner Wiederwahl in 2017 bis 2019 innehatte.

Politische Ausrichtung von Donald Tusk und seiner Partei Bürgerplattform (PO)