Heute, am 15. Oktober 2023, ist Wahltag in Polen. Mit Massenprotesten in ganz Polen und alleine mehreren hunderttausend Demonstrierenden in Warschau, dem kurzfristigen Rücktritt zweier hochrangiger Generäle, sowie einem medial kritisierten Referendum machte die Wahl in Polen zuletzt international Schlagzeilen. Mit Spannung werden die Ergebnisse der Wahl im In- und Ausland erwartet. Dabei stehen sich die rechtsnationalistische Regierungspartei PiS von Jarosław Kaczyński und die Bürgerkoalition des pro-europäischen Oppositionsführers Donald Tusk gegenüber. Umfragen deuten auf ein enges Rennen hin. Wird sich ein Regierungswechsel abzeichnen? Welche Koalitionen wären denkbar? Hier gibt es alle Infos rund um die Parlamentswahl in Polen.

Parlamentswahl Polen 2023: Prognose, Hochrechnung, Ergebnis

Am 15. Oktober wird von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr in den Wahllokalen Polens gewählt. Die Auszählung der Stimmen und Hochrechnungen beginnen erst nach dem Ende der Wahl. Wann die ersten Ergebnisse veröffentlicht werden, ist bis jetzt noch nicht abzusehen.

Ergebnis der letzten Wahl in Polen 2019

So hat Polen bei der Wahl des letzten Unter- und Oberhauses 2019 abgestimmt:

Recht und Gerechtigkeit (PiS): 43,59 %

Bürgerkoalition (KO): 27,40 % (Bündnis unter der Führung der Partei Bürgerplattform (PO))

Linksbündnis Lewica: 12,56 % (unter Führung der Demokratischen Linken (SLD))

Polnische Koalition: 8,55 % (Unter Führung der Polnischen Bauernpartei (PSL) sowie ein Vertreter der deutschen Minderheit (0,17 Prozent))

Konföderation Freiheit und Unabhängigkeit (Konfederacja): 6,81 %

Wahlbeteiligung bei der Wahl in Polen

Von den rund 30,25 Millionen wahlberechtigten Personen nahmen an der Wahl in Polen 2019 rund 61,7 Prozent teil. So hoch war die Wahlbeteiligung in Polen zuvor seit 30 Jahren nicht mehr. Ob die Wahlbeteiligung 2023 noch höher sein wird, ist bis jetzt noch nicht absehbar. Erste offizielle Angaben werden erst nach dem Ende der Wahl am Sonntag, dem 15. Oktober, nach 21 Uhr erwartet.

Wahl in Polen - Die aktuellsten Umfragen

Enttäuschte Wahlsieger und zufriedene Verlierer. So ähnlich könnte die Wahl in Polen ausgehen. Auch wenn die PiS laut Umfragen als stärkste Kraft aus der Abstimmung hervorzugehen scheint, muss sie im Vergleich zur Wahl 2019 voraussichtlich Stimmen einbüßen. Die oppositionelle Bürgerplattform (PO) um Donald Tusk scheint die PiS von den Stimmen her nicht überholen zu können, legt aber im Vergleich zur letzten Wahl wahrscheinlich zu. Ob sie sich jedoch durchsetzen und in einer Koalition die PiS als Regierungspartei ablösen kann, bleibt abzuwarten. Die Ergebnisse der letzten Umfrage von Politico vom 7. Oktober 2023:

Recht und Gerechtigkeit (PiS): 36 %

Bürgerkoalition (KO): 30 % (Bündnis unter der Führung der Partei Bürgerplattform (PO))

Linksbündnis Lewica: 10 % (unter Führung der Demokratischen Linken (SLD))

PL2050 + KP: 8,55 %

Konföderation Freiheit und Unabhängigkeit (Konfederacja): 9 %

Polen Wahl 2023 - Diese Parteien und Bündnisse stehen zur Wahl

Diese größten Parteien, beziehungsweise Parteienbündnisse, kämpfen bei der Wahl in Polen um Stimmen:

Vereinigte Rechte (Wahlbündnis um die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS))

Bürgerkoalition (KO) (Wahlbündnis unter der Führung der Partei Bürgerplattform (PO))

Linksbündnis Lewica

PL2050 + KP

Konföderation Freiheit und Unabhängigkeit (Konfederacja)

Wahl heute - Das sind die Spitzenkandidaten in Polen

Die großen Parteien gingen mit namhaften Spitzenkandidaten in die Wahl in Polen. Donald Tusk ist als Vorsitzender der oppositionellen Bürgerplattform (PO) der Hauptgegner der rechtsnationalistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die er nach acht Jahren von der Macht verdrängen will. Den früheren EU-Ratspräsidenten und den PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczyński verbindet seit Jahren eine innige Feindschaft. In den Online-Netzwerken schießt Tusk regelmäßig gegen die PiS, die er wegen der zweistelligen Inflation, der Verschärfung des Abtreibungsgesetzes und jüngst wegen einer Affäre um illegal vergebene Visa kritisiert. PiS-Chef Kaczyński, der offiziell Vize-Ministerpräsident ist, de facto aber den Kurs der Regierung bestimmt, nannte ihn "die Personifizierung des Bösen". Die Porträts mit allen Informationen rund um die Positionen, Karriere und Familie der wichtigsten Kandidaten gibt es hier:

Mögliche Koalitionen nach der Wahl in Polen

Seit 2015 Jahren regiert in Polen die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Das könnte sich nun ändern. Da die PiS laut den letzten Umfragen keine absolute Mehrheit erzielen könnte, ist sie unter Umständen auf Koalitionspartner angewiesen. Als Möglichkeit käme dafür die rechtsextreme Konfederacja in Betracht. Diese hat im Wahlkampf allerdings stark gegen die PiS gewettert und versucht, der Partei Stimmen vom rechten Rand abzugewinnen. Einer möglichen Koalition erteilten sie im Wahlkampf eine klare Absage. Möchte die PiS eine solche Koalition bilden, müsste sie aller Voraussicht nach die Konfederacja über die Anwerbung mit bedeutsamen Positionen für sich gewinnen. Andernfalls bliebe noch die Option einer Minderheitsregierung. Auch die bisherige Oppositionspartei Bürgerplattform (PO) wird wahrscheinlich keine absolute Mehrheit erreichen. Um mit einer möglichen Koalition zusammen mit dem Linksbündnis und PL2050 + KP die absolute Mehrheit zu erreichen, müssen es letztere zuerst über die 8-Prozent-Hürde schaffen. Insofern ist bisher noch nicht mit Sicherheit abzusehen, welche Koalitionen sich nach der Wahl bilden werden.

Kontroversen rund um die Wahl in Polen

In den Wochen vor der Parlamentswahl am 15. Oktober verkauft der staatlich kontrollierte Mineralölkonzern Orlen Benzin und Diesel weit unter Marktpreis. Mancherorts wurde dadurch sogar vorübergehend der Sprit knapp. Die Dumping-Preise seien Wahlkampfhilfe für die nationalkonservative PiS, empörte sich ein Abgeordneter der Linken. Auch Wirtschaftsfachleute vermuten einen Zusammenhang. Orlen-Chef Daniel Obajtek ist Mitglied der PiS - so wie mittlerweile viele, die in Polen eine Schlüsselposition innehaben. Weiterhin wurde eine sogenannte „14. Rente“ für Senioren mit geringen Altersbezügen im September ausgezahlt - dem Monat vor der Wahl. Die öffentlich-rechtlichen Medien hat die PiS bereits 2015 unter ihre Kontrolle gebracht. Als kürzlich bis zu einer Million Oppositionsanhänger in Warschau gegen die Regierung demonstrierten, hatte der Sender TVP ein anderes Thema für die Hauptnachrichten: die Wahlkampfveranstaltung der PiS im schlesischen Kattowitz. Außerdem gab es aus dem In- und Ausland zuletzt mediale Kritik an einem für den Wahlsonntag geplanten Referendum. Dabei wird zeitgleich mit der Wahl um eine Abstimmung über 4 Fragen gebeten, welche allerdings keine bestimmten politischen Entscheidungen beeinflussen, sondern suggestiv Wahlkampfthemen der PiS unterstützen. So werden die Wählenden zum Beispiel gefragt: „Unterstützen Sie die Aufnahme von Tausenden illegalen Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme?“. Die PiS versuche so Stimmen gegen den EU-Asylkompromiss, der eine verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen vorsieht, zu mobilisieren, so die Vorwürfe.

Auf verschiedensten Wegen versuche die PiS neben der klassischen Wahlwerbung und Diskussionsrunden so ihre Macht zu festigen und bessere Wahlergebnisse einzufahren. Geschadet hatte der Partei zuletzt der Skandal um eine irreguläre Visavergabe. Die PiS brüstet sich gerne damit, dass sie kaum Migranten ins Land lassen und die EU-Asylpolitik ablehnen. Polnische Beamte sollen jedoch gegen Bezahlung Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Visa vor allem in Asien und Afrika illegal vergeben haben. Darunter sollen auch Schengen-Visa gewesen sein.

(Mit Material der AFP und dpa)