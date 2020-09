Pauschale Reisewarnung für Nicht-EU-Länder wird aufgehoben

Die grundsätzliche Reisewarnung für Länder außerhalb der Europäischen Union wird aufgehoben. Ab dem 1. Oktober werden wieder umfassend differenzierte Reise- und Sicherheitshinweise oder Reisewarnungen für einzelne Länder gelten, die auf die Corona-Situation in den einzelnen Staaten zugeschnitten sind.

Neue Corona-Regeln

15. Oktober geplanten Einführung einer digitalen Anmeldung für nach Deutschland einreisende Menschen sollen die Online-Portal demnach nur, wer sich vorher in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten hat. So soll die digitale Anmeldung funktionieren: Wer seine Angaben in dem Portal eingibt, erhält eine Bestätigung, die er bei einer Kontrolle - etwa am Flughafen durch die Bundespolizei - vorzeigen soll. Gleichzeitig gehen die Daten auch an das jeweils zuständige Gesundheitsamt. Wer seiner Verpflichtung zur Anmeldung nicht nachkommt, riskiert ein Bußgeld. Ausnahmeregelungen soll es weiterhin für Berufspendler und andere Reisende im sogenannten kleinen Grenzverkehr geben. Zeitgleich mit einer für dengeplanten Einführung einerfür nach Deutschland einreisende Menschen sollen die Bundesländer neue Quarantäne-Regeln beschließen. Anmelden muss sich über das neuedemnach nur, wer sich vorher in einemaufgehalten hat. So soll die digitale Anmeldung funktionieren: Wer seine Angaben in dem Portal eingibt, erhält eine Bestätigung, die er bei einer Kontrolle - etwa am Flughafen durch die Bundespolizei - vorzeigen soll. Gleichzeitig gehen die Daten auch an das jeweils zuständige. Wer seiner Verpflichtung zur Anmeldung nicht nachkommt, riskiert ein Bußgeld. Ausnahmeregelungen soll es weiterhin für Berufspendler und andere Reisende im sogenannten kleinen Grenzverkehr geben.

Die Bundesregierung hat Regionen in elf EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt und warnt nun vor Reisen dorthin. Darunter sind direkt an Deutschland grenzende Regionen in Tschechien und Österreich sowie die Hauptstädte Dänemarks, Portugals und Irlands - Kopenhagen, Lissabon und Dublin.

Corona-Regeln. Einen Überblick, welche Regeln in den einzelnen Bundesländern gelten, Beschlossen von Bund und Ländern wurden bereits verschiedene. Einen Überblick, welche Regeln in den einzelnen Bundesländern gelten, gibt es hier...

Zweiter Teil des Corona-Kindergeldes wird ausgezahlt

Eltern, die Kindergeld erhalten, hatten bereits im September einen Teil der Bonuszahlung erhalten, die Teil des Corona-Konjunkturpaketes ist. 200 Euro pro Kind beinhaltete die erste Ausschüttung - im Oktober werden noch einmal 100 Euro überwiesen. Die Leistung wird zusätzlich zum Kindergeld gezahlt und muss nicht beantragt werden, sondern fließt automatisch.

„Tokio Hotel“ bringt Neuauflage von „Durch den Monsun“ heraus

Tokio Hotel“ will am 2. Oktober eine neue Version des Hits „Durch den Monsum“ veröffentlichen. Doch damit nicht genug. Vor ein paar Wochen hat die Band einen neuen Plattenvertrag unterschrieben, neue Musik soll noch dieses Jahr erscheinen. Große Freude bei den Fans von Bill und Tom Kaulitz : Deren Band „“ will am 2. Oktober eine neue Version des Hitsveröffentlichen. Doch damit nicht genug. Vor ein paar Wochen hat die Band einen neuen Plattenvertrag unterschrieben, neue Musik soll noch dieses Jahr erscheinen.

30 Jahre deutsche Einheit am 3. Oktober

Der 30. Jahrestag der deutschen Einheit wird am Samstag mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Festakt unter Corona-Bedingungen gefeiert. Zu der offiziellen Einheitsfeier der Bundesrepublik werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (beide CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, in Potsdam erwartet, wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Potsdam mitteilte.

Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober werden jedes Jahr von dem Bundesland ausgerichtet, das den Vorsitz im Bundesrat innehat. Das ist in diesem Jahr Brandenburg.

Krankenkassen zahlen mehr Geld für Zahnersatz

Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können... Gesunde Zähne sind wichtig, Zahnersatz aber meist sehr teuer. Doch jetzt gibt es für Patienten gute Nachrichten. Denn ab 1. Oktober erhöhen die Krankenkassen ihren Festzuschuss für Implantate, Brücken oder Kronen von 50 auf 60 Prozent.

Können Versicherte zudem mit ihrem Bonusheft belegen, dass sie regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, steigt dieser Anteil sogar noch weiter: Mit fünf Stempeln bekommt man jetzt 70 Prozent (bisher 60 Prozent) erstattet; bei zehn Stempeln sind es sogar 75 Prozent (bisher 65 Prozent).

Zeitumstellung auf Winterzeit

Jedes halbe Jahr die gleiche Frage: vor oder zurück? Die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit - oder umgekehrt - sorgt nicht bei allen für Begeisterung. Auch die gesundheitlichen Auswirkungen durch die Störung des gewohnten Schlaf-Wach-Rhythmus stehen immer wieder in der Kritik.

Doch zurück zur Eingangsfrage: Am Sonntag, 25. Oktober, werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Stunde dazwischen gibt es quasi nicht. Dadurch wird diese Nacht um eine Stunde länger. Morgens wird es somit früher hell, abends dafür aber auch früher dunkel.

Hier ein paar Eselsbrücken, um sich die Umstellung besser einzuprägen:

Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, bei der Zeitumstellung die Uhr also vor.

Im Herbst stellt man die Gartenmöbel zurück in den Schuppen, die Uhr somit zurück.

Im Sommer zeigt das Thermometer Plus-Grade, im Winter Minus.