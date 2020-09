Bill und Tom Kaulitz nicht nur ihren 31. Geburtstag gefeiert, sondern auch ihren Fans mit einer besonderen Bekanntmachung eine Freude bereitet. Via Instagram teilt die Band neue Musik soll noch dieses Jahr erscheinen. Zuvor soll allerdings ein altbekannter Track als Neuauflage veröffentlicht werden. Am 1. September haben die Zwillingsbrüdernicht nur ihren 31. Geburtstag gefeiert, sondern auch ihren Fans mit einereine Freude bereitet. Via Instagram teilt die Band Tokio Hotel ihren Fans mit: Ein neuer globaler Plattenvertrag ist unterschrieben undsoll noch dieses Jahr erscheinen. Zuvor soll allerdings ein altbekannter Track alsveröffentlicht werden.

„Wir freuen uns sehr, heute bekannt zu geben, dass wir einen neuen Plattenvertrag mit @sonymusicde @epicrecordsgermany unterzeichnet haben. Um die neue Ära einzuleiten, freuen wir uns sehr, euch Anfang Oktober #monsun2020 zu präsentieren!”

Tokio Hotel: Wann kommt die Neuauflage von „Durch den Monsun”?

Tokio Hotel am Montag, wann sie den neuen Song von „Durch den Monsun” veröffentlichen werden. Hierzu hat die Band drei Video-Beiträge gepostet, auf denen jeweils ein Countdown an folgenden Zahlen stehen bleibt: Über ihren Instagram Channel verkündeteam Montag, wann sie den neuen Song von „veröffentlichen werden. Hierzu hat die Bandgepostet, auf denen jeweils einan folgenden Zahlen stehen bleibt:

02

10

2020

Die Fans von Tokio Hotel können sich somit also auf eine neue Version von „Durch den Monsun“ am Freitag, den 02.10.2020, freuen.

