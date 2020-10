Stadt Offenbach hat die Warnstufe rot des hessischen Eskalationskonzepts zur Einschätzung der Neuinfektionen mit dem Diehat die Warnstufe rot des hessischen Eskalationskonzepts zur Einschätzung der Corona-Pandemie erreicht. Die Zahl dermit dem Coronavirus steigen. Wird Offenbach nach Frankfurt der nächste Corona-Hotspot in Hessen?

Coronavirus Hessen: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz in Offenbach

Die Stadt Offenbach meldete am Mittwoch einen 7-Tage-Inzidenz-Wwert von 56. Das liegt über dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über die letzten sieben Tage.

So sehen die Zahlen laut Stadt aus (Stand 7.10):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 653

Zahl der aktiven Fälle: 98

Menschen in Quarantäne: 664

Aktuell im Krankenhaus: 6

Zahl der Toten: 10

Corona Regeln Offenbach: Stadt verschärft Maßnahmen

Die vierte Stufe des hessischen Eskalationskonzeptes mit 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern hat die Stadt Offenbach am Dienstagabend überschritten. Deshalb sind nun neue Maßnahmen beschlossen worden, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. „Unser Anspruch ist, Maßnahmen zu erlassen, die - mit dem Wissen, das am Tag der Entscheidung zur Verfügung steht - am besten zur aktuellen Situation passen. Wir wollen eine Gesellschaft, die zusammenhält und die das Leben der Risikogruppen schützt“, sagte Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke.

Das gilt nun in Offenbach:

Veranstaltungen: Die zulässige Zahl der Gäste bei öffentlichen Veranstaltungen wird auf 100 reduziert. Die Besucherzahl des Waldschwimmbades wird wieder auf 100 Personen reduziert.

Kontrolle der Maskenpflicht: Die Maskenpflicht im ÖPNV soll stärker kontrolliert werden.

Gastronomie: Es gilt eine Sperrzeit von 23 bis 6 Uhr für Bars, Kneipen, Restaurants und Bistros.

Gottesdienste: In Gottesdiensten gilt wieder Maskenpflicht.

Corona im Kreis Offenbach: So hoch sind die Fallzahlen im Kreis

Während die Zahlen in der Stadt Offenbach besorgniserregend sind, ist die Situation im Kreis noch verhältnismäßig entspannt. Das RKI meldet die Zahlen für Bundesländer und Landkreise in einem Dashboard.

So sehen die Zahlen für den Kreis im Detail aus (Stand 8.10., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 1.419

Zahl der Neuinfektionen: 19

Zahl der Toten: 46