Auch nach einem mehrwöchigen harten Lockdown in Österreich, der inzwischen alsweiter geführt wird, bewegen sich die Corona-Zahlen weiter auf hohem Niveau. 2932 Neuinfektionen wurden am Mittwoch gemeldet. Auf Deutschland mit seiner 9,5 mal höherenbezogen würde das einem Wert von 27.854 entsprechen, der an manchen Tagen auch tatsächlich schon erreicht wurde. Am Mittwoch, 9. Dezember, waren es in Deutschland laut Zeit Online jedoch nur etwa 18.000 Neuansteckungen. Die Bundesregierung hatte Ende Oktober ein Ziel von 10.000 genannt, das zumindest sonntags und montags nahezu erreicht ist. Allerdings werden an diesen Wochentagen im Schnittdurchgeführt.