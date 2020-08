Auch der zweite Tag am Wochenende bringt einen ähnlichen Wert an Neuinfektionen, wie am Vortag. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI)innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 216.327 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert , wie dasam Montagmorgen auf deren Website meldete (Stand 10.8.2020, 0 Uhr). Seit dem Vortag wurdegemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts aktuell bei. Bis Sonntagmorgen hattenMenschen dienach RKI-Schätzungen

Die Zahl der Neuinfektionen liegt damit nur halb so hoch wie die Werte in der vergangenen Woche. Am Samstag waren 1122 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet worden . Auch am Freitag und Donnerstag lagen die Zahlen erstmals seit Anfang Mai wieder über der Schwelle von 1000 Fällen. Die am Montag bekannt gegebenen Zahlen dersind aber meist vergleichsweise, weil am Sonntag nicht alleihre Werte übermitteln.