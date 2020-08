Der oberschwäbische Kreis Biberach hat die Corona-Krise bisher gut bewältigt. Unter den 294 Landkreisen in Deutschland belegt er - Stand Montag, 10. 8. 2020 - Platz 101. Damit hat Biberach sich um einen Platz „verbessert“: Am Freitag, 7. 8. 2020, stand Biberach noch auf Platz 101 in Infektions-Liste. Und das trotz des ausgefallenen, bei es viele private Ersatz-Schützenfeste gab, die aber offenbar weitgehend im Sinne der Corona-Regeln und Schutzmaßnahmen liefen. Die Biberacher Stadtverwaltung hatte das Entstehen von Hotspots vermeiden wollen und Schützen 2020 offensiv unter das Mottogestellt.

In Deutschland allerdings sind in den vergangenen Wochen die Zahlenwieder. Am Montag wurdengemeldet, obwohl viele Gesundheitsämter erfahrungsgemäß an den Wochenenden keine neuen Zahlen an das Robert Koch Instituts RKI melden. Und dass es auch im relativ „soliden“ Südwesten plötzlich stark nach oben weisende Kurven geben kann, zeigt Ulm: Dort ist die Zahl von Corona-Neuinfektionen auf den höchsten Stand in Baden-Württemberg gestiegen - möglicherweise auch wegen einer Groß-Party an der Donau.