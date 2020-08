Die Zahl der mit dem Covid-19 infizierten Menschen ist nach Angaben des Robert Koch Instituts (RKI) in Baden-Württemberg am Montag auf mindestens 37.791 Fälle gestiegen. Das sind 24 mehr als am Vortag. Damit liegt das Land auf dem dritten Platz nach Bayern mit bisher 51.848 Infizierten und Nordrhein-Westfalen mit bisher 51.762 infizierten Menschen.

Aktuellen Corona-Zahlen des RKI für Baden-Württemberg im Überblick

Zahl der Infektionen bisher (Stand 10. 8. 2020): 37.791

Das sind 24 Fälle mehr als am Vortag.

Etwa 35.000 Menschen gelten als genesen, 100 mehr als am Vortag

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab das RKI heute mit 1858 an

Pro 100.000 Einwohner gibt es 340,1 Fälle (Vortag: 339,4).

Die Einwohnerzahl in Baden-Württemberg liegt bei 11.069.533 Menschen.

Reproduktionszahl für Baden-Württemberg

Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,89 angegeben. Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

7-Tage-Inzidenz liegt im Landes-Durchschnitt bei 3,1

Mit dem Beschluss zwischen Bund und Ländern zu Maßnahmen der Eindämmung der COVID-19-Epidemie vom 6. Mai 2020 wurde die 7-Tage-Inzidenz als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und entsprechender Kontrollmaßnahmen festgelegt. Sie entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner und liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 3,1. In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sollen vom jeweils zuständigen Gesundheitsamt, je nach regionaler Lage, in Absprache mit den Landesbehörden entsprechende beschränkende Maßnahmen gegen den schnellen Anstieg der Infektionsrate ergriffen werden.