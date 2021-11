Insgesamt gibt es mehr als 100.000 Corona-Tote in Deutschland

Wie hoch sind die Corona-Zahlen heute? Gestern wurde in Deutschland die Grenze von 100.000 Corona-Toten überschritten. Da nicht alle Infektionen erkannt werden, gehen Experten jedoch von einer deutlich höheren Zahl an Menschen aus, die in Deutschland bereits im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Zudem steigt die Inzidenz stetig weiter - mancherorts ist der Inzidenzwert jetzt bereits über 1000 geklettert.

Robert-Koch-Institut (RKI) heute zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie den wichtigsten Kennzahlen in der Pandemie für die Landkreise bundesweit? Wie hoch sind die neuesten Corona-Zahlen zu Impfung und Co. heute, am 26. November laut RKI und JHU? Die Corona-Zahlen in Deutschland sind aktuell enorm hoch: Welche Fallzahlen meldet dasheute zursowie den wichtigsten Kennzahlen in der Pandemie für die Landkreise bundesweit? Wie hoch sind die neuesten Corona-Zahlen zu Impfung und Co., am 26. November laut RKI und JHU?

Corona-Zahlen heute in Deutschland: Aktuelle Inzidenz, Neuinfektionen und Co. am 26.11.2021

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Freitag, 26.11.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 438,2 (Vortag: 419,7); (Vorwoche: 340,7)

Neuinfektionen heute: 76 414

Infektionen gesamt: 5.650.170

Neue Todesfälle: 357

Todesfälle gesamt: 100.476.

Impfquote (Erstimpfung): 70,8 Prozent

Impfquote (vollständig): 68,2 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI für ganz Deutschland am Donnerstag mit 5,79 an.

Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona-Infektionen in den einzelnen Landkreisen – Karte mit allen Inzidenzwerten und Hotspots

Deutschlandkarte. Entscheidend für die Landkreisen. Der Überblick: Alle aktuellen Inzidenzwerte von heute (Freitag, 26.11.2021) auf einer interaktiven. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen. Der Überblick:

Aktuelle Corona-Zahlen der Bundesländer – so hoch sind die Inzidenzwerte in ganz Deutschlands

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 26.11.2021)

1192,8 – Sachsen

805,7 – Thüringen

663,6 – Brandenburg

652,5 – Bayern

686,8– Sachsen-Anhalt

489,9– Baden-Württemberg

438,8 – Saarland

357,0 – Berlin

373,2 – Mecklenburg-Vorpommern

288,3 – Rheinland-Pfalz

274,2 – Nordrhein-Westfalen

268,3 – Hessen

201,2 – Niedersachsen

219,4 – Bremen

200,4 – Hamburg

152,8 – Schleswig-Holstein

Die Corona-Zahlen zu Inzidenzwert und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Seit zwei Wochen überschreitet die Inzidenz in Deutschland die 200er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa - die Lage in Österreich, Frankreich, Polen & Co.

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas.

Österreich: 15.365 Neuinfektionen; Inzidenz: 1094,5

Italien: 12.450 Neuinfektionen; Inzidenz: 118,2

Frankreich: 32.633 Neuinfektionen; Inzidenz: 225,9

Polen: 28.431 Neuinfektionen; Inzidenz: 400,2

Tschechien: 25.949 Neuinfektionen; Inzidenz: 1061,2

Niederlande: 23.783 Neuinfektionen; Inzidenz: 914,9

Corona in Bayern und Baden-Württemberg: Aktuelle Infos zur Lage in Süddeutschland

Aktuell ist die Inzidenz in den beiden südlichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg sehr hoch - die Nachbarländer liegen damit auf den oberen Plätzen im bundesweiten Vergleich. Doch wie hoch sind Infektionszahlen, Hospitalisierungsrate und Co. aktuell und welche Regeln gelten? Aktuelle Infos zur Corona-Lage in den Nachbarbundesländern in der Übersicht

Kommt ein bundesweiter Lockdown?

Aus den Bundesländern kommen immer mehr Rufe nach konsequentem Gegensteuern und Spekulationen über bevorstehende Lockdown-Maßnahmen. Abermals raten Experten dazu, einen Lockdown für alle einzuführen.

Was bedeutet Hospitalisierung, Triage, Hotspot? – Die Erklärung der Corona-Begriffe