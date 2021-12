Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt weiter, die strengen Maßnahmen scheinen also zu wirken. Das ist aber kein Grund für eine Entwarnung: Die Corona-Zahlen sind noch immer so hoch, dass Deutschland mitten in der Pandemie steckt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag, 16.12.2021, wieder die aktuellen Zahlen zur Sieben-Tage-Inzidenz und den wichtigsten Parametern in der Pandemie. Hier in der Übersicht findet ihr die aktuellen Werte für heute:

Wie hoch ist die Inzidenz ?

? Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie steht es um die Impfung gegen Corona?

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen heute, am Donnerstag, den 16. Dezember 2021 laut RKI-Dashboard?

Corona-Zahlen heute in Deutschland: Inzidenz, Neuinfektionen und Co. am 16.12.2021

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Donnerstag, 16.12.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 340,1 (Vortag: 353,0); (Vorwoche: 422,3)

: 340,1 (Vortag: 353,0); (Vorwoche: 422,3) Neuinfektionen heute: 56.677

Infektionen gesamt: 6.670.407

Neue Todesfälle: 522

Todesfälle gesamt: 107.202.

Impfquote (Erstimpfung): 72,2 Prozent

Impfquote (vollständig): 69,2 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 25,7 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag für ganz Deutschland mit 5,17 an.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag für ganz Deutschland mit 5,17 an. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona-Infektionen in den einzelnen Landkreisen – Karte mit Inzidenzen und Hotspots

Alle aktuellen Inzidenzwerte von heute (Donnerstag, 16.12.2021) auf einer interaktiven Deutschlandkarte. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen Landkreisen. Der Überblick:

Corona Zahlen Deutschland: Alle Inzidenzen der einzelnen Bundesländer

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 16.12.2021)

890,3 – Thüringen

826,3 – Sachsen

719,3 – Sachsen-Anhalt

586,7 – Brandenburg

451,6 – Mecklenburg-Vorpommern

382,3 – Baden-Württemberg

322,5 – Bayern

325,7 – Saarland

288,1 – Berlin

250,4 – Nordrhein-Westfalen

233,4 – Rheinland-Pfalz

231,2 – Hessen

236,0 – Hamburg

230,0 – Bremen

179,2 – Niedersachsen

163,3 – Schleswig-Holstein

Corona-Impfstoff: Lauterbach warnt vor Mangel Ende des Jahres

Deutschland droht offenbar ein Mangel an Corona-Impfstoffen Anfang des kommenden Jahres. "In der Tat, wir haben zu wenig Impfstoff. Das hat viele überrascht - mich auch", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Nach einer Inventur kamen die Experten seines Hauses zum Ergebnis, dass die Reserven und Bestellungen für Januar bis März nicht ausreichen. Kritik kam von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Lauterbach sagte in der ARD, er arbeite bereits an einer Lösung und hoffe, in den kommenden Tagen eine positive Botschaft übermitteln zu können. "Das läuft über alle Kanäle, die zur Verfügung stehen, wir können hier nichts auslassen. Ich nutze auch die Kanäle, die wir direkt zu den Unternehmen haben, aber es muss alles EU-konform funktionieren", erläuterte der Minister. "Wir müssen hier Geschwindigkeit gewinnen, von daher bin ich auf mehreren Ebenen hier unterwegs schon seit dem Wochenende."

Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland die 400er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI 51.301 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Donnerstag, 09.12.21, waren es 70.611 Neuinfektionen . Seit Wochen überschreitet diein Deutschland die 400er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Geboosterte brauchen keinen Corona-Test – wer nach der Booster-Impfung von der Testpflicht befreit ist

Wer bereits eine Auffrischungsimpfung gegen Corona bekommen hat, wird von der Testpflicht bei der 2G-Plus-Regel befreit. Das haben gestern die Gesundheitsminister der Länder beschlossen. Denn: Der Immunschutz nach der dritten Corona-Impfung ist deutlich stärker, als nach nur zwei Impfungen.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Infektionen in Frankreich, Österreich, Polen & Co.

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas – Stand 15.12.2021:

Österreich: 2.479 Neuinfektionen; Inzidenz: 326,8

Italien: 19.212 Neuinfektionen; Inzidenz: 192,9

Frankreich: 43.848 Neuinfektionen; Inzidenz: 506,0

Polen: 19.450 Neuinfektionen; Inzidenz: 414,9

Tschechien: 9.108 Neuinfektionen; Inzidenz: 872,5

Niederlande: 16.636 Neuinfektionen; Inzidenz: 750,3

Was bedeutet Hospitalisierung, Triage, Hotspot? – Die wichtigsten Corona-Begriffe im Überblick