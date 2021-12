Maßnahmen verschärft. In manchen Bundesländern sind die neuen Verordnungen am Wochenende bereits in Kraft getreten, andere Landesregierungen warten noch bis Anfang der kommenden Woche ab. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiterhin sehr hoch. Überall im Land werden daher dieverschärft. In manchen Bundesländern sind die neuenam Wochenende bereits in Kraft getreten, andere Landesregierungen warten noch bis Anfang der kommenden Woche ab.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag, 09.12.2021, wieder die aktuellen Zahlen zur Sieben-Tage-Inzidenz und den wichtigsten Parametern in der Pandemie. Wie sind die Werte zu Impfung und Co. heute?

Wie hoch ist die Inzidenz ?

? Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie steht es um die Impfung gegen Corona?

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen heute, am Donnerstag, den 9. Dezember 2021 laut RKI-Dashboard?

Corona-Zahlen von gestern 8.12

Corona-Zahlen heute in Deutschland: Neuinfektionen, Inzidenz und Co. am 08.12.2021 in der Übersicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gestiegen. Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Mittwoch, 08.12.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 427 (Vortag: 432,2); (Vorwoche: 442,9)

Neuinfektionen heute: 69.601

Infektionen gesamt: 6.291.621

Neue Todesfälle: 527

Todesfälle gesamt: 104.047

Impfquote (Erstimpfung): 72,06 Prozent

Impfquote (vollständig): 69,6 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag, 07.12.21 für ganz Deutschland mit 5,45 an.

Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Coronazahlen der einzelnen Landkreise – Inzidenzwerte und Hotspots auf einer Karte

Alle aktuellen Inzidenzwerte von heute (Mittwoch, 08.12.2021) auf einer interaktiven Deutschlandkarte. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen Landkreisen. Der Überblick:

Crorna Zahlen Deutschland: So hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Bundesländern

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 08.12.2021)

1125,0 – Sachsen

1028,0 – Thüringen

890,0 – Sachsen-Anhalt

635,1 – Brandenburg

507,6 – Baden-Württemberg

493,2 – Bayern

434,8 – Mecklenburg-Vorpommern

409,7 – Saarland

342,7 – Berlin

308,7 – Rheinland-Pfalz

290,2 – Nordrhein-Westfalen

268,4 – Hessen

211,1 – Hamburg

217,2 – Bremen

201,1 – Niedersachsen

148,7 – Schleswig-Holstein

Corona-Zahlen, Neuinfektionen und Inzidenzen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland die 400er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI 69.601 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Donnerstag, 02.12.21, waren es 73.209 Neuinfektionen . Seit Wochen überschreitet diein Deutschland die 400er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Corona Impfung: Wirkt Biontech nur teilweise gegen Omikron?

Erste Labor-Untersuchungen zur Wirkung von Corona-Impfstoffen gegen Omikron deuten auf eine schwächere Abwehrreaktion gegen die neue Variante hin. Die Virologin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt veröffentlichte am Mittwoch erste Ergebnisse auf Twitter, die eine deutlich reduzierte Antikörper-Antwort auf die neue Variante zeigen. „Die Daten bestärken, dass die Entwicklung eines an Omikron angepassten Impfstoffs sinnvoll ist“, schrieb Ciesek dazu. Bereits am Vortag hatten südafrikanische Experten ähnliche Daten vorgelegt, wonach die Antikörperantwort bei Geimpften gegen Omikron schwächer ausfällt.

Ciesek wies aber auch daraufhin, dass aus ihrer Auswertung nicht herauszulesen ist, ob Geimpfte bei Omikron vor einem schweren Verlauf geschützt sind. Denn die Immunantwort beruht nicht nur auf Antikörpern, sondern beispielsweise auch auf T-Zellen.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa - die Lage in Österreich, Frankreich, Polen & Co.

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas.

Österreich: 4.233 Neuinfektionen; Inzidenz: 523,5

Italien: 15.742 Neuinfektionen; Inzidenz: 175,2

Frankreich: 72.851 Neuinfektionen; Inzidenz: 467,5

Polen: 19.369 Neuinfektionen; Inzidenz: 433,8

Tschechien: 15.599 Neuinfektionen; Inzidenz: 1050,2

Niederlande: 17.981 Neuinfektionen; Inzidenz: 862,1

