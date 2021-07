Die Coronazahlen in Deutschland sinken aktuell weiter, die Inzidenz sinkt, die Impfquote dagegen steigt.

sinken weiter, die Inzidenz sinkt, die Impfquote dagegen steigt. Trotzdem macht die als besorgniserregend eingestufte Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland mittlerweile mehr als die Hälfte der Neuinfektionen aus.

eingestufte Delta-Variante des in Deutschland mittlerweile mehr als die Hälfte der Neuinfektionen aus. Wie hoch sind die Corona-Zahlen laut RKI Dashboard heute , am Freitag, 02.07.2021, in Deutschland?

laut RKI Dashboard , am Freitag, 02.07.2021, in Deutschland? Am Morgen hatte es zunächst Verzögerungen im Dashboard des RKI gegeben - und die aktuellen Werte lagen längere Zeit nicht vor

Die aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karte mit den Inzidenzwerten im Vergleich. Am Freitagmorgen hatte es zunächst noch eine Fehlermeldung auf dem Dashboard des RKI.

Auf dem Dashboard des RKI gibt es am Freitagmorgen noch keine neuen Corona-Zahlen für Deutschland.

© Foto: Screenshot; Quelle: RKI

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland: So hoch liegen Inzidenz und Neuinfektionen am 02.07.2021

Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Regeln. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Die Corona-Zahlen für Deutschland heute – am Freitag, den 02.07.2021 – lagen zunächst noch nicht vor, Dieist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Die Corona-Zahlen für Deutschland heute – am– lagen zunächst noch nicht vor, es gab offenbar am Morgen Aktualisierungen am RKI-Dashboard . Hier im Überblick jetzt die Zahlen von heute:

Sieben-Tage-Inzidenz: 5,0

Neuinfektionen heute: 649

Infektionen gesamt: 3.729.682

Genesene (rund): 3.625.700

Neue Todesfälle: 69

Todesfälle gesamt: 90.938





Corona-Zahlen in Deutschland: Diese Werte meldet Zeit Online

Wie Zeit Online berichtet, haben die Gesundheitsämter in Deutschland zuletzt 721 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet – das wären, so der Zeit-Bericht , 161 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Innerhalb von 24 Stunden sind demnach weitere 74 Menschen in Verbindung mit der Viruserkrankung gestorben und somit sieben Patientinnen und Patienten mehr als vor einer Woche. Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Recherchen von Zeit Online bei 5. Die Daten von „Zeit Online“ beruhen nach eigener Aussage auf direkten Angaben der Landkreise und sollen daher weniger von verzögerten Meldeketten betroffen sein als die Zahlen des Robert Koch-Instituts. Sie können daher abweichen.

Nordrhein-Westfalen meldete „Zeit Online“ zufolge mit 187 Fällen die meisten Neuinfektionen. Baden-Württemberg registrierte 105 und Bayern 104 Infektionen. Hessen hatte mit 19 Fällen die meisten Toten zu verzeichnen. In Baden-Württemberg starben innerhalb eines Tages 15 Infizierte. Nordrhein-Westfalen meldete 14 Todesfälle.

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 892 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und zudem 63 neue Todesfälle gemeldet. Vor einer Woche, am Freitag, 25.06.2021, hatte das RKI 774 Neuinfektionen gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 5,1 und am Freitag vergangener Woche bei 6,2.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenz ist aktuell in ganz Deutschland rückläufig. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?



7,7 – Hamburg

7,4 – Hessen

6,9 – Saarland

6,2 – Baden-Württemberg

6,0 – Bremen

6,0 – Bayern

5,7 – Nordrhein-Westfalen

5,5 – Berlin

5,0 – Rheinland-Pfalz

3,5 – Thüringen

3,3 – Schleswig-Holstein

2,9 – Niedersachsen

2,8 – Brandenburg

2,8 – Sachsen

1,7 – Mecklenburg-Vorpommern

1,0 – Sachsen-Anhalt



Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit mehr als 181 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher knapp 4 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: