Viele Länder lockern aktuell die Corona-Maßnahmen – trotz steigender Infektionszahlen. Der Grund: Omikron ist zwar ansteckender, führt aber nicht so oft zu schweren Krankheitsverläufen wie vorherige Virusvarianten. Doch auch wenn der Intensivpatienten-Anteil prozentual geringer ist, müssen wegen der hohen und weiter steigenden Neuinfektionszahlen immer noch zu viele Menschen in Kliniken eingewiesen werden. Währenddessen hat die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland einen weiteren Höchstwert erreicht. Wie ist die Lage also heute?

Hier sind die aktuellen Fallzahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag, den 05.02.2022, gemeldet hat.

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen und Inzidenzwerte heute in Deutschland?

Aktuelle Corona-Zahlen in Deutschland: Inzidenz, Hospitalisierungsrate und Co. heute am 05.02.2022

Steigt die Inzidenz in Deutschland aktuell weiter an? Wie hoch ist der bundesweite Sieben-Tage-Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag und zur Vorwoche. Die RKI-Fallzahlen in Deutschland vom 05.02.22 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 1388,0 (Vortag: 1349,5); (Vorwoche: 1127,7)

: 1388,0 (Vortag: 1349,5); (Vorwoche: 1127,7) Neuinfektionen heute: 217.815

Infektionen gesamt: 10.671.602

Neue Todesfälle: 172

Todesfälle gesamt: 118.676

Impfquote (Erstimpfung): 75,2 Prozent

Impfquote (vollständig): 73,5 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 53,2 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 04.02. für ganz Deutschland mit 5,45 (zuletzt am 03.02. mit 5,0) angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 04.02. für ganz Deutschland mit (zuletzt am 03.02. mit 5,0) angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Aktuelle Corona Zahlen in Deutschland - Inzidenzwerte der Bundesländer im Vergleich

Auch der direkte Vergleich der Inzidenzwerte in den einzelnen deutschen Bundesländern ist aufschlussreich. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 04.02.2022)

1803,4 – Berlin

1695,6 – Bayern

1683,0 – Brandenburg

1621,8 – Hessen

1474,4 – Hamburg

1380,7 – Saarland

1370,9 – Nordrhein-Westfalen

1363,8 – Baden-Württemberg

1322,2 – Bremen

1211,9 – Mecklenburg-Vorpommern

1050,7 – Niedersachsen

1014,6 – Sachsen-Anhalt

996,1 – Rheinland-Pfalz

908,4 – Schleswig-Holstein

859,1 – Sachsen

647,2 – Thüringen

Corona-Zahlen in Deutschland – Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland während der vierten Welle erst die 400er-Marke und dann die 800er-Marke deutlich überschritten – ein bisheriger Rekord. Jetzt liegt der Inzidenzwert in Deutschland bei über 1000.

Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt. Gestern hat das RKI 248.838 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Vor einer Woche, am Samstag, 29.01.22, waren es 189.166 Neuinfektionen gewesen. Mehrere Wochen hatte diein Deutschland während der vierten Welle erst die 400er-Marke und dann die 800er-Marke deutlich überschritten – ein bisheriger Rekord. Jetzt liegt der Inzidenzwert in Deutschland bei über 1000.Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9.Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wiestärker berücksichtigt.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Neuinfektionen und Inzidenzwerte in Frankreich, Österreich, Italien & Co.

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Europa und den Nachbarstaaten der Bundesrepublik? Nachfolgend die neuesten Fallzahlen zu Neuinfektionen und Inzidenzwert in ausgewählten Ländern Europas – Stand 05.02.2022:

Österreich: 38.135 Neuinfektionen; Inzidenz: 2.558,4

Italien: 112.956 Neuinfektionen; Inzidenz: 1.340,3

Frankreich: 274.352 Neuinfektionen; Inzidenz: 3.002,9

Polen: 54.475 Neuinfektionen; Inzidenz: 900,5

Tschechien: 43.450; Neuinfektionen; Inzidenz: 2.378,5

Niederlande: 82.891; Neuinfektionen; Inzidenz: 3.241,3

Dänemark: 44.225 Neuinfektionen; Inzidenz: 5.239,9

UK: 93.053 Neuinfektionen; Inzidenz: 757,7

Bedeutung von Hospitalisierung, Triage & Co. – Definition und Erklärung der wichtigsten Corona-Begriffe

Begriffe und Kennzahlen. Einige von Ihnen haben – wie Inzidenz oder Hotspot – haben sich etabliert. Dennoch haben sich deren Bedeutung und Definition je nach Corona-Lage gewandelt. Es kommen außerdem immer wieder neue Begriffe dazu. Zum Beispiel: Hospitalisierungsinzidenz, Triage oder 2G+-Regel. Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es immer wieder neueund. Einige von Ihnen haben – wie Inzidenz oder Hotspot – haben sich etabliert. Dennoch haben sich derenje nach Corona-Lage gewandelt. Es kommen außerdem immer wieder neue Begriffe dazu. Zum Beispiel: Hospitalisierungsinzidenz, Triage oder 2G+-Regel. Die Erklärung der wichtigsten Kennzahlen und Begriffe in der Corona-Pandemie hier in der Übersicht.

Impfpflicht-Pläne werden konkreter und weiter kontrovers diskutiert

Politiker und Gesundheitsexperten diskutieren weiter kontrovers über eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland. Der Virologe Klaus Stöhr hält so eine Impfpflicht gegenwärtig „nicht für zielführend“. Dagegen sprach sich der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, für eine Impfpflicht aus. „Mir scheint der Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 auf zwei Jahre befristet der Vernünftigste zu sein“, sagte er der „Rheinischen Post“. Mehrere Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP schlagen in einem Eckpunktepapier vor, dass eine Impfpflicht für alle Erwachsenen ab 18 „mit dauerhaftem Aufenthalt in Deutschland“ gelten soll. Sie wäre mit drei Impfungen erfüllt und befristet bis Ende nächsten Jahres. Wer keinen Nachweis erbringt, dem sollen den Plänen zufolge Bußgelder drohen, zur Not auch mehrfach. Auf sogenannte Erzwingungshaft solle verzichtet werden. Über die mögliche Einführung einer Impfpflicht wird voraussichtlich im März im Bundestag abgestimmt. Die Abgeordneten sollen ohne Fraktionszwang ihre Stimme abgeben und können sich parteiübergreifenden Gruppenanträgen anschließen.