Baden-Württemberg meldet weiter hohe Zahlen bei den Neuinfektionen und der 7-Tage-Inzidenz. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen laut Landesgesundheitsamt über dem Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. In ganz Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus rasant an. Ab Montag gelten überall im Land neue Corona-Regeln . Auchmeldet weiter hohe Zahlen bei den Neuinfektionen und der 7-Tage-Inzidenz. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen laut Landesgesundheitsamt über dem Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen.

Intensivstationen in BW zu 74 Prozent belegt

247 Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden 132 (53 Prozent) invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2243 Intensivbetten von nutzbaren 3014 Betten (74 Prozent) belegt. Dem DIVI-Intensivregister von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung zufolge sind (Stand 2.11.2020, 16 Uhr)inin intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden(53 Prozent) invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeitIntensivbetten von nutzbaren 3014 Bettenbelegt.

Corona Zahlen BW: So viele Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Baden-Württemberg um 1851 Fälle gestiegen. So sehen die Zahlen laut Landesgesundheitsamt im Detail aus (Stand Montag, 2.11., 16 Uhr)

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: Insgesamt haben sich damit mindestens 85.448 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt

Zahl der Toten: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 14 auf 2044.

Zahl der Genesenen: Als genesen gelten 56.935 Menschen - das sind 676 mehr als am Vortag.

7-Tage-Inzidenz BW: Coronazahlen weiter hoch

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 116,7 und damit mehr als doppelt so hoch wie die Schwelle von 50 für die höchste Warnstufe im Land. Am Vortag lag der Wert bei 116,3.

Den höchsten Wert weist den Angaben zufolge der Stadtkreis Heilbronn mit 186,4 auf.

Der Alb-Donau-Kreis meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 144,6.

Der Stadtkreis Ulm liegt bei 128,6.

Baden-Württemberg leuchtet tiefrot auf der Karte des RKI.

© Foto: Screenshot Dashboard RKI

Corona Zahlen BW: So viele Neuinfektionen meldet das RKI am Montag

Das in Berlin ansässige Robert-Koch-Institut meldete am Montagmorgen ebenfalls den aktuellen Stand der Infektionszahlen. So ist die Lage in Baden-Württemberg laut RKI (Stand 2.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 83.594

Zahl der Neuinfektionen: 1260

Zahl der Toten: 2031 (+2)

Zahl der Genesenen: etwa 57.500 (+800)

7-Tage-Inzidenz: 116,33

Baden-Württemberg liegt damit an 3. Stelle nach Nordrhein-Westfalen mit bisher 139.485 Infizierten und hinter Bayern mit bisher 109.349 Infizierten.

Corona Verordnung BW: Seit Montag gelten neue Lockdown Regeln

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen haben Bund und Länder neue Einschränkungen beschlossen, um die Pandemie zu bremsen. So gelten ab Montag 2.November auch in Baden-Württemberg neue Regeln bei Kontakten.