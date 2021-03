Am Montag, 15.03., hat in vielen Schulen in Bayern wieder der Präsenzunterricht begonnen – aber nicht überall.

Hausärzte in Bayern sollen ab dem 1. April Corona-Impfungen durchführen können.

Die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca wurden aber in ganz Deutschland vorerst ausgesetzt.

Der geplante Impf-Gipfel wurde deswegen abgesagt.

Wie haben sich die Corona-Zahlen im Freistaat am Dienstag, 16.03.2021, entwickelt?

Diese Corona-Regeln wurden in Bayern gelockert

In Bayern sind verschiedene Lockerungen in Kraft getreten:

Seit dem 8. März sind wieder Treffen mit bis zu fünf Menschen aus einem anderen Hausstand erlaubt.

Außerdem sind Buchläden wieder geöffnet, sie werden künftig dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet und damit beispielsweise den Supermärkten gleichgestellt.

Im Landkreis Neu-Ulm durften alle Geschäfte überraschend wieder öffnen.

Nach Grundschülern und Abschlussklassen werden ab dem 15. März auch alle Schüler der weiterführenden Klassen wieder in die Schulen zurückgeholt.

Das gilt aber nicht, wenn die Inzidenz über 100 liegt, dann ist weiter nur Fernunterricht möglich. Etwa ein Drittel der Städte und Kreise in Bayern ist davon betroffen.

Corona-Impfung mit Astrazeneca ausgesetzt

Auch Deutschland setzt Corona-Impfungen mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca vorsorglich aus. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag mit und verwies auf eine aktuelle Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, „ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken“.

Die EMA erklärte allerdings, dass es keine auffällige Häufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe. Der Nutzen der Verabreichung des Astrazeneca-Mittels sei größer als die Risiken.

Auch in den Impfzentren in Ulm und Neu-Ulm wurden die Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca, unmittelbar nach der Entscheidung vorerst abgebrochen. Dutzende Patienten mussten ohne Impfung nach Hause gehen. Geplante Impftermine verfallen in der Regel und müssen neu vereinbart werden.

Kommunikation beim Impfstoff von Astrazeneca. Er erhoffe sich eine sehr schnelle und klare Darstellung der Vertrauen aufbauen“, sagte der Politiker. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert eine rasche Entscheidung und eine besserebeim Impfstoff von Astrazeneca. Er erhoffe sich eine sehr schnelle und klare Darstellung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) am Donnerstag, sagte Holetschek am Dienstag dem Radiosender Bayern 2. „Und auch wenn wir dann beim Ergebnis sind, müssen wir wiederaufbauen“, sagte der Politiker.

Bei dem Impfstoff habe es von Anfang an Verunsicherung gegeben, und die Kommunikation sei nicht optimal gewesen, betonte Holetschek. „Deswegen ist es jetzt wichtig, klare Botschaften zu senden und der Donnerstag muss auch da Klarheit bringen.“ Es müsse deutlich gesagt werden, wie es jetzt weitergehe. Der EMA-Sicherheitsausschuss will am Donnerstag eine entsprechende Entscheidung fällen.

Die Corona-Zahlen für Bayern am Dienstag, 16.03.2021

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 459.920

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 889

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 89,43

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 12.866

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 42

Bisher genesen laut RKI: Etwa 424.160

Fälle der letzten 7 Tage: 11.737

Fälle pro 100.000 Einwohner: 3504,22

Einwohnerzahl in Bayern: 13.124.737

Intensivstation: So viele Corona-Patienten sind in Bayern im Krankenhaus

Die Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten in Bayern mit Intensivbetten zur Akutbehandlung, Stand 16.03.2021, 14:19 Uhr:

480 Covid-19-Patienten in Bayern sind in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 289 invasiv beatmet.

Insgesamt sind derzeit 2944 Intensivbetten von 3389 betreiben Betten belegt.