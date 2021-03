Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen.

Für viele Kinder beginnt jedoch wieder die Schule

Wie hoch sind die Corona-Zahlen in München?

Überall in Deutschland steigen die Fallzahlen an. Die Inzidenz liegt am Montag 15.03. mit 82,9 laut Robert Koch-Institut bei weit über 50. Auch in München steigen die Zahlen an. Die Inzidenz liegt laut RKI am Montag bei 69,1. Wie ist die Lage in München?

Video Lauterbach fordert Schulstopp bis Ostern Mehr zum Video

Aktuelle Corona-Zahlen München: Fälle, Infizierte, Inzidenz-Wert

Das RKI meldet täglich die aktuellen Corona-Zahlen. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 15.3., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 55.773

Neuinfektionen: 104

Fälle in den letzten sieben Tagen: 1025

7-Tage-Inzidenz: 69,1

Tote: 1094

7-Tage-Inzidenz-München steigt

Nach Informationen des ZDF steigt die Inzidenz im Landkreis München im Vergleich zur Vorwoche um 72 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 20 Prozent steigt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Corona Mutation B1.1.7 breitet sich im München aus

Von den seit 5. Februar insgesamt neu gemeldeten 3.628 Fällen liegt bei 2.502 Fällen ein vPCR-Ergebnis vor (Stand: 13.3.). Das teilte die Stadt München mit. Dabei ergab sich für 1.649 Fälle (65,9 % der bekannten vPCRs) ein Verdacht auf eine besorgniserregende Virusvariante (Variant of concern, VOC). Davon wurden 1.204 Fälle als britische Variante (B.1.1.7) bestätigt sowie drei Fälle als südafrikanische Variante (B.1.351) und ein Fall als brasilianische Variante (P.1). Das zeigt deutlich, dass sich die britische Variante in München ausgebreitet hat. Sie gilt als ansteckender und steht außerdem im Verdacht schwerere Verläufe zu verursachen.

Corona Teststation München: Wo kann ich mich testen lassen?

Die Stadt München hat eine Teststation auf der Theresienwiese eingerichtet. Nach vormaliger Online-Anmeldung kann man sich dort testen lassen.

Die Kassenärztliche Vereinigung stellt darüber hinaus eine Liste mit Ärzten zusammen, die ebenfalls einen Test vornehmen können.

Corona Hotline München

Bei allen Fragen rund um Corona können sich Bürgerinnen und Bürger an die Corona-Hotline der Stadt München wenden. Unter der Rufnummer 089 233-96333 ist diese Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

