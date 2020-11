Infizierte seit Beginn der Wahlkampf dabei begleitet und angeheizt. So ist die Lage in den USA einen Tag vor der Wahl. Neun Millionenseit Beginn der Coronapandemie zählen die USA. Über 230.000 Menschen sind dort an oder mit dem Coronavirus verstorben. Kaum ein Land ist so stark von Corona betroffen wie die USA. Dort wird am morgigen Dienstag ein neuer Präsident gewählt. Das Coronavirus hat dendabei begleitet und angeheizt. So ist die Lage in den USA einen Tag vor der Wahl.

Corona Zahlen USA: So viele Tote, Infizierte und Neuinfektionen gibt es am Montag

Noch am Freitag meldete die Johns Hopkins Universität (JHU) in den USA einen neuen Rekordwert an Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden wurden dort 91.295 neue Infektionen mit dem Coronavirus erfasst. So ist der Stand laut JHU am Montag (Stand 2.11., 8:49 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 9.207.364

Zahl der Toten: 230.996

Zahl der Genesenen: 3.630.579

Zahl der Neuinfektionen: 81.493

USA Wahl: Corona auch im Wahlkampf zwischen Donald Trump und Joe Biden Thema

Das Krisenmanagement des US-Präsidenten Donald Trump ist auch im Präsidentschaftswahlkampf immer wieder Thema. Der Herausforderer Joe Biden kritisierte Trumps Umgang mit der Corona-Krise immer wieder scharf. Auf Twitter bezeichnete er Trumps Antwort auf die Corona-Pandemie als größtes Versagen eines Präsidenten in der Geschichte des Landes.

Corona Fälle USA: Trump kritisiert „drakonische Lockdowns“ in Europa

US-Präsident Donald Trump hat Kritik an den „drakonischen Lockdowns“ in Europa geübt und solche Maßnahmen für die USA trotz stark steigender Infektionszahlen ausgeschlossen. „Schauen Sie sich an, was in Europa passiert ist“, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Hickory im Bundesstaat North Carolina. „Die Menschen begehren auf, sie wollen und können das nicht mehr tun.“ Trump fügte hinzu: „Europa hat drakonische Lockdowns verhängt, und trotzdem explodieren ihre Fallzahlen, die Zahl ihrer Toten nimmt stark zu, und ihre Wirtschaften sind - seien wir ehrlich, Sie sehen, was passiert - sie sind in Trümmern.“ Er fügte hinzu, natürlich wünschten die USA Europa nur Gutes.

Trump selbst tritt im Wahlkmapf immer wieder vor großen Menschenmassen auf.

Der Republikaner warf seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden vor, im Fall seines Sieges bei der Präsidentenwahl am Dienstag einen Lockdown in den USA verhängen und „Amerika in einen Gefängnisstaat“ verwandeln zu wollen. „Der Biden-Lockdown wird zu unzähligen Toten führen und eine ganze Generation an Träumen auslöschen.“ Trump lobte erneut sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie, das eine Mehrheit der Amerikaner seit Monaten negativ bewertet. Biden hat keinen Lockdown angekündigt, sondern versprochen, auf den Rat der Wissenschaftler zu hören. Er schrieb am Sonntag auf Twitter: „Donald Trump hat den Versuch aufgegeben, das Virus unter Kontrolle zu bringen.“

Corona USA: Fauci kritisiert das Weiße Haus

Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich der Seuchenexperte Anthony Fauci und das Weiße Haus öffentlich über den richtigen Umgang mit der Corona-Pandemie gestritten. Mit Blick auf die erneute deutliche Zunahme der Corona-Neuinfektionen sagte Fauci in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der "Washington Post", die Vereinigten Staaten hätten nicht "schlechter aufgestellt" sein können. Das Land werde wegen der Pandemie noch "eine Menge Schmerzen" erleiden.

US-Präsident Donald Trump nehme seine Ratschläge zu verstärkten Vorkehrungen gegen die Pandemie nicht mehr an, kritisierte Fauci, der offiziell zum Beraterstab des Präsidenten gehört. Vielmehr höre Trump auf den Neuroradiologen Scott Atlas, der sich für möglichst wenige Corona-Beschränkungen einsetze. "Auf einmal wollten sie unsere Botschaft nicht mehr hören, weil sie nicht dem entsprach, was sie machen wollten", sagte Fauci in dem Zeitungsinterview über Trumps Regierungsmannschaft.

Zugleich lobte Fauci, Trumps demokratischer Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl am Dienstag, Ex-Vizepräsident Joe Biden, nehme die Pandemie "von einem Standpunkt der öffentlichen Gesundheit ernst".

Die Pressestelle des Weißen Hauses kritisierte Faucis Interviewäußerungen als "inakzeptabel". Der Virologe verstoße "gegen jede gängige Praxis (...), indem er sich drei Tage vor einer Wahl entscheidet, Politik zu machen", erklärte Sprecher Judd Deere.