Hunderte oder tausende Neuinfektionen mit dem Coronavirus , die auf nur wenige Infizierte oder eine einzige Veranstaltung zurückgehen.können das Infektionsgeschehen derstark anheizen. Forscher haben nun ein solches Event in Boston identifiziert.

Die vorab veröffentlichte Studie eines Forscherteams nennt laut Medienberichten eine Biotech-Konferenz in Boston Ende Februar als Ort eines großen Übertragungsgeschehens. Die Wissenschaftler gehen nach Angaben des Tagesspiegel davon aus, dasseiner Infektion mit dem Coronavirus auf die internationale Konferenz zurückgehen.

An der Veranstaltung, diestattfand, nahmenteil – mehr als 90 Personen, die direkt oder über Kontakte mit der Konferenz in Verbindung standen, infizierten sich mit dem Coronavirus. Dies erwecke den Verdacht, dass dort „ein sich übergreifendes Ereignis stattgefunden hat", schrieben die Forscher laut Tagesspiegel in ihrer Veröffentlichung. DieAllerdings wurde sie wie viele andere Studien zum Coronavirus vorab unter „medrxiv.org“ veröffentlicht.