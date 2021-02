Auch wenn viele Menschen einen Platz an der Sonne und am Strand zur Erholung brauchen, werden auch 2021 die Deutschen viel im eigenen Land verreisen, das glaubt das Tourismus-Unternehmen TUI und baut deswegen sein Hotelangebot aus. Die Ostseeküste bleibt dabei die beliebteste Urlaubsregion, etwa jeder vierte Deutschlandurlauber verbringe hier die Ferien. Auch der Schwarzwald, der Bayerische Wald, das Allgäu und die ostfriesischen Inseln blieben nach der Prognose von Tui weiter stark nachgefragt.

Um einen größtmöglichen Abstand zu halten, will Tui deswegen verstärkt Unterkünfte und Aktivitäten in der Natur anbieten und das Angebot an „weitläufigen Club- und Inselresorts“ ausbauen. Reisen mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen, aber auch das Glamping, also luxuriöser Camping-Urlaub, dürften in diesem Jahr ebenfalls hoch im Kurs stehen.