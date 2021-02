Auch wenn in diesem Jahr Urlaub im eigenen Land sehr gefragt ist, sind Ferienorte an der Adria 2021 besonders beliebt. Nach der größten Tourismus-Messe, derdie in diesem Jahr nur digital stattfand, nahmen Buchungen für die Adriastrände, insbesondere Italien und Kroatien stark zu. Vor allem die Schwaben zieht es an die beliebte Region.