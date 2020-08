Angesichts stark steigender Zahlen von infizierten Reiserückkehrern aushatihren Sommerurlaub in dem Mittelmeerland abgesagt. „Es ist für mich wirklich sehr, sehr schwer. Es ist die einzige Zeit im Jahr, die ich ungestört mit meinen Eltern verbringen kann“, sagte die Ministerin, die kroatische Wurzeln hat, dem „Münchner Merkur“ (Mittwoch). Ihre Eltern waren demnach Ende der 1960er Jahre nacheingewandert.

undhatten bereits gefordert, das Land zum Risikogebiet zu erklären. Die Ministerpräsidentenhätten einen entsprechenden Schritt am Dienstag vereinbart, hieß es im Stuttgarter Staatsministerium. Kretschmann habe kein Verständnis dafür, dass diese Entscheidung in Berlin bislang noch nicht getroffen worden sei.

Fast 40 Prozent der zuletzt in Deutschland positiv auf dasgetesteten Menschen haben sich im Ausland angesteckt. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Von den bekanntenin Meldewoche 33, bei denen es eine Angabe zum wahrscheinlichen Infektionsland gab, lag der Anteil der Ansteckungen im Ausland bei. Zum Vergleich: In der Meldewoche 32 hatten sichin der Meldewoche 31 waren es 21 Prozent. Am häufigsten wurden - auf vier Wochen betrachtet - der, dieundals wahrscheinliche Infektionsländer genannt.