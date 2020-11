Russland hat am Montag einen erneuten Höchststand bei den Corona -Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt hätten sichmit dem Coronavirus angesteckt , meldeten die Gesundheitsbehörden am Montag. Das sind fast doppelt so viele wie zu den Höchstzeiten der ersten Welle im Mai. Allein in Moskau lag die Zeit der neuen Infektionsfällen demnach bei 6.897.