Corona Dänemark: In diesen Regionen gelten verschärfte Maßnahmen

Dänemark erlässt derweil aus Sorge vor einer Ausbreitung einer bei Nerzen aufgetretenen Mutation des Coronavirus weitreichende Beschränkungen in der Region Nordjütland. Konkret betroffen sind folgende Kommunen:

Hjørring,

Frederikshavn,

Brønderslev,

Jammerbugt,

Thisted,

Vesthimmerland

und Læsø

Corona Regeln Dänemark: Diese Regeln gelten in den Kommunen

In den sieben Kommunen gelten ab Montag 9. November strenge Regeln, um das mutierte Virus an der Ausbreitung zu hindern:

Restaurants, Kneipen und Bars mussten bereits am Samstag schließen

Der öffentliche Nahverkehr wird eingestellt.

Ältere Schüler sowie Studenten sollen Fernunterricht erhalten.

Zudem schließen Sporthallen, Schwimmbäder und Fitnessstudios.

Corona Zahlen Dänemark: So ist die Lage bei Neuinfektionen aktuell am Montag

Die in Baltimore ansässige Johns Hopkins University gibt täglich die aktuellen Corona-Zahlen weltweit in einem Dashboard aus. Diese Angaben können sich von den Werten der örtlichen Gesundheitsbehörden des jeweiligen Landes unterscheiden. Für Dänemark gibt die JHU folgende Corona-Zahlen an (Stand 9.11., 9:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 55.635

Neuinfektionen: 893

Zahl der Toten: 743

Zahl der Genesenen: 40.815

Coronavirus Mutation: So viele Menschen haben sich bereits mit der neuen Variante des Virus infiziert

In Dänemark haben sich seit Juni mindestens 214 Menschen mit ursprünglich bei Nerzen aufgetretenen Varianten des Coronavirus infiziert. 200 der Fälle wurden in der Region Nordjütland nachgewiesen, wie das dänische Gesundheitsinstitut SSI mitteilte. Landesweit wurde Sars-CoV-2 bis Freitag in 216 Zuchtanlagen gefunden. Der als besorgniserregend eingestufte Cluster-5-Virustyp wurde bisher auf fünf Anlagen und bei zwölf Menschen festgestellt.

Die dänische Regierung hatte am Mittwoch angeordnet, dass alle Nerze im Land - etwa 15 bis 17 Millionen Tiere - getötet werden sollen. Das Cluster-5-Virus sei auf Menschen übertragbar, so das SSI.