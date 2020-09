Täglich ändert sich die Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Zahlen steigen, die Zahlen fallen - in Deutschland, Europa und der Welt. Täglich kommen vom RKI die aktuellen Fallzahlen der Neuinfektionen in Deutschland und zeichnet eine Entwicklung der Zahlen für Infizierte, Tote und Genesene. So ist er Stand der Corona-Pandemie in Deutschland und der Welt heute.

RKI-Zahlen für Deutschland: So hoch liegen die Corona-Neuinfektionen aktuell

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1484 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag waren es 1484 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gewesen.

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 258.480 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) auf seiner Homepage bekannt gab (Datenstand 12.9., 0.00 Uhr). Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 259.735 Infizierte.

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9347. Das sind fünf mehr als noch am Vortag. Die JHU zählte 9348 Tote.

Genesene: Bis Donnerstagmorgen hatten etwa 231.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.



Anmerkung: Das RKI weist nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern aus und aktualisiert diese einmal am Tag.

RKI-Zahlen zu Corona: Aktueller R-Wert für Deutschland

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Freitag bei 1,00 (Vortag: 0,9). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 1,11 (Vortag: 1,04). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

RKI-Dashboard: Aktuelle Zahlen zu Bundesländern und Landkreisen

Wer sich jenseits der Deutschland-Zahlen für die Entwicklung der Corona-Pandemie in seinem Bundesland - etwa Bayern oder Baden-Württemberg - oder seinem Landkreis - beispielsweise ist der Stadtkreis Ulm in dieser Woche wieder an Vorwarnstufe - informieren möchte, kann das im Dashboard des RKI tun.

In seinem Dashboard veröffentlicht das RKI jeden Tag Zahlen zu Bundesländern und Landkreisen.

© Foto: Screenshot; Quelle: RKI

Das RKI hatte vor einigen Tagen vermeldet, dass es bezüglich des Infektionsgeschehens deutliche regionale Unterschiede gibt, die sich unter anderem in einem West-Ost-Gefälle ausdrückten.

„Der seit Mitte Juli beobachtete Zuwachs in den übermittelten Fallzahlen hat sich in der letzten Woche stabilisiert“, hieß es im Situationsbericht des RKI am vergangenen Wochenende. Einen Hinweis auf die Entwicklung der Lage liefern auch die ans RKI gemeldeten Fälle binnen einer Woche. Diese Zahl lag am Sonntag bei 7352 (Datenstand 6.9., 0 Uhr) und damit leicht über der vom Vortag (7196). Vor einer Woche (30.8.) lag der Wert noch bei 7905. Am Sonntag davor (23.8.) hatte er sogar bei 8528, vor einem Monat (9.8.) noch bei 5271 gelegen.

RKI: Die aktuellen Zahlen für Baden-Württemberg

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Baden-Württemberg ist auf mindestens 44.903 gestiegen. Das sind 285 Menschen mehr als am Vortag, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Samstag (Stand: 00.00 Uhr) hervorgeht. Als genesen gelten 39.600 Menschen; das ist ein Plus von 248. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus lag weiterhin bei 1867. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 1,02 angegeben. Der Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Aktuell kratzen nur wenige Landkreise und Städte in Baden-Württemberg an den Grenzwerten.

© Foto: Screenshot RKI Dashboard.

Corona-Tester am Flughafen infiziert - Kollegen arbeiten weiter

Erneut ist es an einem Testzentrum in Bayern zu einer Panne gekommen. Am Flughafen Nürnberg könnte ein Tester seine Kollegen angesteckt haben - diese wurden nach Medienberichten jedoch nicht benachrichtigt.

Ein Mitarbeiter am Testzentrum im Nürnbegrer Flughafen hatte sich nach Informationen des BR mit Corona infiziert.

© Foto: dpa

