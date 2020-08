Es sind jetzt neue Reisewarnungen für zehn weitere Gebiete in Europa dazugekommen. Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bulgarien und Rumänien so stark angestiegen ist, wurden jetzt auch in diesen beiden europäischen Ländern bestimmte Regionen als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Video Corona-Testpflicht an deutschen Flughäfen angelaufen Mehr zum Video

Aktuelle Reisewarnungen: Neue Risikogebiete in Bulgarien und Rumänien

Die Bundesregierung warnt aktuell vor touristischen Reisen in folgende neue Risikogebiete:

Neue Risikogebiete in Bulgarien:

Warna inklusive Goldstrand am Schwarzen Meer

Blagoewgrad

Dobritsch

Neue Risikogebiete in Rumänien:

Argeș

Bihor

Buzău

Neamt

Ialomita

Mehedinti

Timiş

Die wichtigsten rumänischen Urlaubsregionen in Siebenbürgen und am Schwarzen Meer sind von der Warnung ausgenommen.

Pflichttest auf Coronavirus in zehn Regionen Rumäniens und Bulgariens

Die insgesamt zehn Regionen in Bulgarien und Rumänien wurden gleichzeitig vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete ausgewiesen. Urlauber, die aus solchen Gebieten zurückkehren, müssen sich seit Samstag auf Corona testen lassen.

Corona-Schutzmaßnahmen am Goldstrand in Bulgarien

Die Deutschen sind neben den Russen und Briten die wichtigste Touristengruppe für Bulgarien. Goldstrand gilt als längste Partymeile Bulgariens und eifert seit vielen Jahren dem Ballermann auf Mallorca nach. Es sind sogar einige Bars wie „Bierkönig“ und „Ballermann 6“ nach Vorbildern an der Playa de Palma benannt. Berichte über mangelnde Corona-Schutzmaßnahmen in dem Urlaubsort hat die bulgarische Tourismusbranche stets zurückgewiesen.

Diesen Vorteil bietet eine Reisewarnung für Urlauber

Eine Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts nach Ausbruch der Corona-Pandemie

weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Für mehr als 30 europäische Länder wurde sie Mitte Juni zunächst wieder aufgehoben, inzwischen aber für fünf Länder wieder reaktiviert. Das geschieht in der Regel, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt. Es kann aber auch andere Gründe wie Einreisesperren oder fehlende Hygienemaßnahmen geben. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte das Auswärtige Amt am 17. März erstmals einefür touristische Reisen ausgesprochen. Für mehr als 30 europäische Länder wurde sie Mitte Juni zunächst wieder aufgehoben, inzwischen aber für fünf Länder wieder reaktiviert. Das geschieht in der Regel, wenn die Zahl derdie Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt. Es kann aber auch andere Gründe wie Einreisesperren odergeben.

Reisewarnung ist nicht gleich Risikogebiet