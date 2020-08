Urlaub fahren will, muss sich gut vorbereiten. Viele außereuropäische Reiseziele fallen wegen Einreisebeschränkungen und weltweite Reisewarnung verlängert, für den Großteil der europäischen Länder gilt das nicht mehr. Lediglich vor Reisen nach Luxemburg warnt die Behörde derzeit noch wegen hohen Zahlen von Wer jetzt in denfahren will, muss sich gut vorbereiten. Viele außereuropäische Reiseziele fallen wegen Einreisebeschränkungen und Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes weg. Urlaub in europäischen Ländern ist aber möglich. Bis Ende August hat das Auswärtige Amt seineverlängert, für den Großteil der europäischen Länder gilt das nicht mehr. Lediglich vor Reisen nachwarnt die Behörde derzeit noch wegen hohen Zahlen von Neuinfektionen . Jedes Reiseland hat seine Besonderheiten. Ein Überblick.

Reisewarnung für Ägypten bleibt weiterhin bestehen

Für Ägypten gilt als Nicht-EU-Staat die Reisewarnung des Auswärtigen Amts vorerst bis zum 31. August. Gleichwohl hat das Land am Mittelmeer nach einem langen Flugstopp seine Grenzen seit 1. Juli wieder für ausländische Besucher geöffnet. Hotels und Resorts im Badeort Hurghada waren in vergangenen Tagen zu 50 Prozent ausgebucht - die derzeit zulässige Höchstgrenze, die die Regierung zur Eindämmung des Coronavirus festgelegt hatte. Touristen müssen nach der Einreise in das nordafrikanische Land nicht in Quarantäne und können sich frei bewegen. Eine Maskenpflicht gilt unter anderem in Geschäften, Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr.

Urlaub in Kroatien ist auch in diesem Jahr möglich.

Problemlose Einreise nach Belgien trotz Corona

Touristen aus Deutschland können problemlos einreisen. Am Flughafen Brüssel wird allerdings mit Wärmekameras die Temperatur aller Passagiere gemessen. Bei mehr als 38 Grad könnte die Einreise verweigert werden. Wegen steigender Corona-Fallzahlen - zuletzt waren es durchschnittlich mehr als 300 pro Tag - sind die Beschränkungen wieder verschärft worden. So gilt eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen mit viel Publikum sowie in Bussen und Bahnen, Museen und Geschäften. Gäste in Kneipen und Restaurants müssen Kontaktdaten hinterlassen. Einkaufen gehen darf man nur noch alleine und für maximal 30 Minuten. In der Provinz Antwerpen, wo es die meisten bestätigten Corona-Fälle gibt, gelten eine besonders strenge Maskenpflicht, eine nächtliche Ausgangssperre und ein nächtliches Verkaufsverbot für Alkohol. An der Nordseeküste müssen sich Urlauber und Einheimische sich für Strandbesuche teils vorher anmelden.

Bulgarien: Keine Quarantänepflicht für Gäste aus EU-Staaten

Für Feriengäste aus allen EU-Staaten gibt es seit Mitte Juli keine Quarantänepflicht. Reisende aus Schweden und Portugal müssen allerdings einen negativen Coronavirus-Test vorweisen. Bislang ist die Zahl der Gäste aber noch recht niedrig. An den Sandstränden und Promenaden ist es für Juli merkwürdig ruhig. Viele große Hotels in den Badeorten am Schwarzen Meer haben noch geschlossen. Die bereits geöffneten Hotels haben sich auf Corona-Maßnahmen eingestellt. Mund-Nasen-Masken in gemeinschaftlich genutzten geschlossenen Räumen ist Pflicht.

Keine Maskenpflicht bei Urlaub in Dänemark

Nachdem die Dänen als eines der ersten Länder Europas am 14. März ihre Grenzen für Ausländer ohne konkreten Einreisegrund dichtgemacht hatten, können Deutsche mittlerweile wieder einreisen. Einzige Bedingung: Sie müssen sechs Übernachtungen im Land gebucht haben. Ausnahmen gelten etwa für Deutsche, die ein dänisches Sommerhaus besitzen, ihre Partner im Land besuchen wollen oder Einwohner Schleswig-Holsteins sind. In Dänemark ist die Zahl der Neuinfektionen gering. Restaurants, Cafés und Geschäfte sind seit Mai wieder offen, eine Maskenpflicht besteht nicht.

Keine Beschränkungen für Reisen nach Finnland

Deutsche und viele andere Europäer dürfen seit Mitte Juli wieder in das Land einreisen. Auch die vom Auswärtigen Amt verhängte Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie ist aufgehoben. Für deutsche Reisende gibt es keinerlei Beschränkungen oder Quarantänevorschriften.

Für Deutsche gibt es in Portugal keine Einreisebeschränkungen.

Urlaub in Frankreich - In der Bretagne nur mit Maske

Touristen aus Deutschland können ohne Probleme einreisen. In öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht. In mehreren Touristenorten in der Bretagne ist die Corona-Schutzmaske auch auf der Straße Pflicht. In Paris haben Museen und Sehenswürdigkeiten geöffnet. Tickets sind jedoch begrenzt, damit Besucher genügend Abstand halten können. Eintrittskarten müssen in den meisten Fällen schon vorab online reserviert oder gekauft werden.

Elektronische Anmeldung vor Urlaub in Griechenland

Die Einreise aus den meisten EU-Staaten ist erlaubt. Reisende müssen sich aber mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Für Bürger aus Rumänien und Bulgarien sind negative Coronatests spätestens 72 Stunden vor Einreise erforderlich. Es gilt eine Maskenpflicht für alle geschlossenen Räume. An den Stränden stehen die Liegen mindestens vier Meter entfernt.

Reisende müssen sich in Griechenland mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden

Unterschiedliche Regelungen der Maskenpflicht in Großbritannien

Reisende aus Deutschland und etwa 70 anderen Ländern können inzwischen ohne Einschränkungen einreisen. Für Reisende aus anderen Staaten, etwa den USA, gilt weiter die Pflicht zur zweiwöchigen Quarantäne. Jeder britische Landesteil bestimmt über seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. So gibt es auch unterschiedliche Regeln zu Maskenpflicht.

Deutsche Urlauber müssen bei Ankunft in Irland zwei Wochen in Quarantäne

Reisende aus Deutschland müssen nach ihrer Ankunft in Irland weiter zwei Wochen in Isolation gehen. Nur eine geringe Zahl von Ländern auf einer „grünen Liste“ ist von dieser Regelung ausgenommen. Dazu gehören etwa Italien, Griechenland, Finnland und Norwegen. Bei der Einreise müssen zudem Kontaktdaten hinterlassen werden. Innerhalb des Landes sind Reisen wieder erlaubt, auch auf die Inseln. In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften und anderen geschlossenen Räumen müssen Masken getragen werden.

Kein Corona-Test bei Einreise für deutsche Gäste nach Island

Die stark vom Tourismus abhängige Insel im Nordatlantik führte Mitte Juni die Möglichkeit für Urlauber ein, sich direkt bei der Einreise auf Corona testen zu lassen. Damit wurde internationalen Touristen eine Alternative zur seit April vorgeschriebenen 14-tägigen Quarantäne nach der Ankunft gegeben. Für deutsche Island-Abenteurer fällt diese Maßgabe weg, weshalb sie sich nun ebenso wie Reisende aus Dänemark, Norwegen und Finnland auch ohne Corona-Test auf die Suche nach Gletschern und Geysiren machen können. Bedingung ist nur, dass man in den 14 Tagen vor Einreise nicht in einem Risikogebiet war.

Ungehindert Urlaub machen in Italien

Reisende aus der EU oder aus dem Schengenraum dürfen seit Juni ohne Beschränkungen einreisen. Sie müssen - anders als Besucher aus Nicht-EU-Ländern - auch nicht in Quarantäne. Innerhalb des Landes darf man sich ungehindert fortbewegen. In geschlossenen Räumen galt bis zum 31. Juli Maskenpflicht. An Stränden müssen Distanzregeln eingehalten werden. In den Bars und Restaurants haben viele Wirte ihre Tische fast komplett nach draußen gestellt. Vorherige Reservierungen sind erwünscht, aber kein Muss.

Einreise nach Kroatien ohne Angaben von Gründen möglich

Kroatien erlaubt Deutschen und Bürgern einiger anderer EU-Staaten seit Anfang Juni die Einreise ohne Nachweis bestimmter Gründe. Seit 10. Juli gilt dies für die Bürger aller EU-Staaten. Die Reisenden müssen an der Grenze nur erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind. An den Stränden gelten Abstandsregeln. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht.

Reisewarnung für Luxemburg

Das Auswärtige Amt warnt wegen der hohen Infektionszahlen aktuell vor „nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen“ nach Luxemburg. An den Grenzen zum Großherzogtum gibt es keine Kontrollen und keine Einreisebeschränkungen. Maskenpflicht gibt es unter anderem im öffentlichen Nahverkehr. In Geschäften und öffentlichen Einrichtungen muss zudem ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. In manchen Bereichen gelten unter Umständen noch strengere Bestimmungen.

Messung der Körpertemperatur bei Einreise nach Malta

Nach Malta dürfen Bürger aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern Europas, die als „sicher" eingestuft sind, in der Regel wieder ohne Beschränkungen einreisen. Allerdings dürfen sie in den vergangenen 14 Tagen nicht außerhalb dieser „sicheren" Länder gewesen sein. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes messen die Malteser bei der Ankunft die Körpertemperatur. Liegt sie bei 37,2 Grad Celsius oder höher, wird ein Corona-Test durchgeführt.

Urlaub in den Niedrlanden: Auf Wochenend-Besuche in Holland verzichten

Für Deutsche ist der Holland-Urlaub weiter möglich. Amsterdam hat aber Touristen aufgerufen, freiwillig auf Besuche am Wochenende zu verzichten - aus Sorge vor einer zweiten Corona-Welle. Tagesgäste sollten ihren Besuch lieber auf Montag bis Donnerstag verschieben, so die Stadt. In Geschäften im Rotlichtviertel darf das ganze Wochenende lang kein Alkohol verkauft werden. Das Verbot gilt nicht für Kneipen und Restaurants. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht. Touristen sollen aber Bus, Bahn oder Metro möglichst nicht zu Stoßzeiten nutzen.

Reisewarnung für Norwegen aufgehoben

Auch für Norwegen wurde die Reisewarnung aufgehoben. Seit Mitte Juli dürfen deutsche Urlauber wieder quarantänefrei einreisen. Dabei hatte der Norwegen-Urlaub für Deutsche lange in der Schwebe gehangen, da die Norweger ihre Mitte März geschlossenen Grenzen relativ lange dicht ließen. Die Pflicht zur zehntägigen Quarantäne nach der Ein- oder Rückreise nach Norwegen fällt weg.

Urlaub trotz Corona: Freie Fahrt durch Österreich

Reisende aus Deutschland haben freie Fahrt nach und durch Österreich. Deutschland gehört aus österreichischer Sicht zu den Ländern mit einer stabilen Covid-19-Situation. Anders sieht es bei 32 Staaten und Regionen aus, die nun als Risikogebiet gelten. Dazu zählen die Länder des Westbalkans, aber auch Rumänien, Bulgarien, Schweden, die USA und Russland. In diesem Fall muss der Einreisende einen negativen PCR-Test mit sich führen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Alternativ kann er sich in Quarantäne begeben, muss aber auch dann schnell einen PCR-Test machen. Als Folge der Restriktionen wird an den Grenzen zu Slowenien und Ungarn kontrolliert.

Reisen Zugverbindungen nach Polen wieder aufgenommen

Seit dem 13. Juni hat das Land seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern geöffnet. Einreisende EU-Ausländer und Polen müssen nicht in Quarantäne und können sich innerhalb des Landes ungehindert bewegen. Maskenpflicht gilt in geschlossenen Räumen, im öffentlichen Nahverkehr und - wenn ein Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann - in öffentlichen Räumen. Hotels, Einkaufszentren sowie Restaurants und Cafés sind geöffnet. Die Zugverbindungen zwischen Deutschland und Polen wurden wieder aufgenommen. Seit Anfang Juli fliegt die Fluglinie Lot wieder Ziele im Ausland an.

Zunahme der Neuinfektionen in Portugal

Für Deutsche gibt es in Portugal keine Einreisebeschränkungen. Besucher müssen aber Angaben unter anderem zum Zielort und auch zur Erreichbarkeit während des Aufenthalts im Land machen. Zudem wird die Körpertemperatur gemessen. Seit einigen Wochen wird eine Zunahme der Neuinfektionen vor allem im Großraum Lissabon verzeichnet. Allerdings hat sich die Lage dort leicht entspannt und der Lockdown in mehreren (von Touristen weniger besuchten) Vororten der Hauptstadt wurde aufgehoben. Es besteht anders als in Spanien keine generelle Maskenpflicht auch im Freien, aber immer mehr Städte und Regionen wie etwa Madeira haben das regional angeordnet.

Probleme bei Aus- und Weiterreise in Rumänien

EU-Bürger dürfen frei nach Rumänien einreisen. Allerdings könnten diese nachher Probleme bei der Aus- oder Weiterreise bekommen, weil wegen stark ansteigender Infektionszahlen Reisende aus Rumänien in mehreren EU-Ländern mit Hindernissen rechnen müssen. So werden sie etwa im Nachbarland Ungarn automatisch unter Quarantäne gestellt. In den letzten Wochen ist die Zahl der Infektionen explodiert, die Behörden rechnen mit einem weiteren Anstieg. Jederzeit können einzelne Ortschaften kurzfristig zum Infektionsherd erklärt und gesperrt werden. Eine prinzipielle Quarantänepflicht für Einreisende gibt es nicht. In geschlossenen öffentlichen Räumen gilt Maskenpflicht.

Reisewarnung für Schweden aufgehoben

Die schwedischen Grenzen sind für EU-Bürger offen - die Anreise per Flugzeug, Fähre oder Auto über die Öresundbrücke ist möglich, und auch innerhalb des Landes gibt es keine Beschränkungen. Angesichts der sinkenden Infektionszahlen wurde die Reisewarnung aufgehoben

Schweiz: Wer sich vor der Quarantäne drückt, zahlt bis zu 10.000 Franken

Die Grenze ist für Reisende aus den Schengenstaaten offen. Allerdings listen die Schweizer mehr als drei Dutzend Risikoländer auf. Wer in den 14 Tagen vor der Einreise in einem der Länder war, muss in eine zehntägige Quarantäne. Deutschland gehört nicht dazu, aber Luxemburg, Mexiko, die USA, Russland, Israel oder Serbien. Wer sich vor der Quarantäne drückt, kann mit 10.000 Franken bestraft werden. Maskenpflicht gilt schweizweit in öffentlichen Verkehrsmitteln. Restaurants, Bars und Clubs sind zwar wieder geöffnet, aber immer mehr Kantone haben die Gästezahl beschränkt, weil es in einigen Clubs zu größeren Ansteckungen gekommen war.

Einreise für deutsche Touristen in die Slowakei ohne Einschränkung möglich

Deutsche können ohne Einschränkungen einreisen. Nur für Transitreisen aus Risikostaaten gibt es Quarantänevorschriften, deren Nichteinhaltung bestraft wird. Weiter ist in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Inneren von Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, in Lokalen nur beim Rein- und Rausgehen. Bei Kulturveranstaltungen kümmern sich die Veranstalter um ausreichenden Abstand zwischen den Zuschauern.

Keine Buchungsbestätigung in Slowenien notwendig

Das EU-Land zwischen Alpen und Adria lässt Reisende aus Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern ohne Auflagen einreisen. Wer dort Urlaub machen will, muss nicht einmal mehr eine Buchungsbestätigung vorlegen. Slowenien dient jenen Urlaubern aus Deutschland als Durchreiseland, die mit dem eigenen Wagen nach Kroatien fahren.

Einreise nach Spanien mit QR-Code

Nach der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona sowie für Aragón und Navarra dürften sich noch weniger Touristen nach Spanien trauen als bisher schon. Das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärte die drei Regionen zudem für Corona-Risikogebiete. Zwar dürfen Bürger aus der EU und den Schengenstaaten wieder unbegrenzt nach Spanien einreisen. Aber Länder wie Großbritannien und Norwegen haben inzwischen Zwangsquarantäne für Rückkehrer aus dem wichtigsten europäischen Urlaubsland angeordnet. Im Land selbst gelten strenge Vorsichtsmaßnahmen wie etwa Maskenpflicht nicht nur in geschlossenen öffentlichen Räumen, sondern auch im Freien, Beschränkungen der Gästezahlen in Restaurants und anderen Einrichtungen auf je nach Region 30 bis 70 Prozent der normalen Kapazitäten. In großen Städten wie Barcelona oder Madrid ist das Nachtleben stark eingeschränkt, in Barcelona sind die Menschen aufgefordert, das Haus nur aus wichtigem Anlass zu verlassen. Wichtig für Spanien-Besucher: Man muss ein Online-Formular ausfüllen und erhält dann einen QR-Code, der bei der Einreise per Flugzeug vorzuweisen ist. Bei der Einreise soll auch die Temperatur gemessen. Allerdings berichten Reisende, dass sie überhaupt nicht kontrolliert worden seien.

Hotels in Tschechien ungewöhnlich leer

Die Einreise ist für Deutsche seit Anfang Juni wieder möglich. Eine Quarantäne oder ein negativer Corona-Test sind nicht erforderlich. Eine Maskenpflicht gilt unter anderem in der Prager U-Bahn. Zuletzt hatte es wieder mehr Neuinfektionen gegeben. Die Hauptstadt Prag versucht, Touristen mit Kultur-Gutscheinen anzulocken - Hotels und Restaurants im historischen Stadtkern sind aber für die Jahreszeit noch ungewöhnlich leer. Bisher gab es in Tschechien mehr als 370 Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Reisewarnung für Türkei bis 31. August

Für die Türkei als Nicht-EU-Staat gilt die Reisewarnung bis 31. August. Das Land hofft aber, dass diese bald und damit deutlich eher aufgehoben wird. Das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen wird aber als Corona-Risikogebiet eingestuft, die Aufhebung der Reisewarnung ist damit unwahrscheinlich. Menschen, die aus einem Risikogebiet in Deutschland einreisen, müssen mit einer 14-tägigen Quarantäne rechnen. Allerdings können Urlauber aus der Türkei davon befreit werden, wenn sie bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Nach der Einreise aus Deutschland in die Türkei gibt es keine Quarantänepflicht mehr. Am Flughafen wird aber die Temperatur gemessen. Bei Symptomen kann ein Corona-Test durchgeführt werden - das türkische Gesundheitsministerium entscheidet dann über das weitere Vorgehen. An den Stränden gilt ein Sicherheitsabstand, am Pool gibt es nur abgepackte Handtücher, in Flughäfen und Hotels werden Wärmebildkameras eingesetzt. Die Regierung hat ein Zertifikationsprogramm für Gastronomen und Hotels entwickelt. Auch deutsche Firmen stellen Inspektoren.

Transit durch Ungarn möglich

Deutsche Urlauber können ohne Einschränkungen einreisen, wenn sie ihre Reise in einem Land antreten, das als sicher in Hinblick auf die Pandemie eingestuft ist. Deutschland und die meisten EU-Staaten gelten als sicher. Der Transit durch Ungarn ist in jedem Fall möglich, diese Reisenden dürfen aber von bestimmten Transitkorridoren nicht abweichen und müssen das Land in maximal 24 Stunden verlassen. In Ungarn haben die meisten Hotels, Restaurants und Bars wieder geöffnet. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis und Geschäften gilt eine Maskenpflicht. Zudem sind Abstandsregeln zu beachten.

Elektronische Anmeldung vor Einreise nach Zypern

Die Insel meldet seit der Öffnung ihres Tourismus wenige Corona-Infektionen von Reisenden oder Einheimischen. Wer nach Zypern fährt, muss sich vor dem Antritt elektronisch anmelden. Eine Maskenpflicht gilt für alle geschlossenen Räume, öffentliche Verkehrsmittel oder Einkaufszentren. öffentlichen Verkehrsmittel und Krankenhäuser. Für Bürger aus Rumänien und Bulgarien sind negative Coronatests spätestens 72 Stunden vor Einreise erforderlich. Die Urlaubsinsel hat verglichen mit anderen Staaten Europas eine sehr niedrige Infektionsrate.