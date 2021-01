Die Corona-Zahlen in Deutschland gehen zwar allmählich runter

Es gibt aber eine große Sorge angesichts von Corona-Mutationen

Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer planen nun offenbar, Reisen nach Deutschland deutlich einschränken zu wollen



Reisen nach Deutschland drastisch einschränken könnte, Wird das Reisen nach Deutschland deutlich eingeschränkt? Das scheint zumindest der Plan der Bundesregierung zu sein. Wie „Bild“ berichtet, hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) Kanzlerin Angela Merkel Pläne vorgelegt, wie man dasdrastisch einschränken könnte, um eine Verbreitung des mutierten Coronavirus zu verhindern.

Kanzlerin Merkel schlägt vor, Reisen so unangenehm wie möglich zu machen.

© Foto: Fabrizio Bensch / DPA

Merkel: Reisen so unangenehm wie möglich machen

Malediven geflogen. „Warum können wir die Reisen nicht verbieten?“, soll die Regierungschefin gefragt haben. Man müsse „Reisen unattraktiv unangenehm machen, etwa durch Quarantäne.“ Sie fügte auch an, Deutschland brauche ein härteres Grenzregime. Auch die Auslandsreisen vieler Deutscher hat Merkel kritisiert, berichtet Bild. Weihnachten seien jeden Tag 50.000 Menschen auf die Kanaren und diegeflogen. „Warum können wir die Reisen nicht verbieten?“, soll die Regierungschefin gefragt haben. Man müsse „ den Flugverkehr so ausdünnen, dass man nirgendwo mehr hinkommt“, sagte Merkel nach Angaben von Zuhörern der Schalte. Weiter sagt sie: „Man kann nurunattraktiv unangenehm machen, etwa durch Quarantäne.“ Sie fügte auch an, Deutschland brauche ein härteres Grenzregime.

Reisen trotz Corona: Bundesregierung besorgt, dass Airlines sich nicht an Regeln halten

Nach Informationen der Bild ging es bei dem Einreise-Gipfel im Kanzleramt darum, europäische Maßnahmen zu entwickeln, zum Beispiel Einflugverbote für ganz Europa aus Gebieten, in denen die Mutation wütet.

Besondere Sorgen bereitet der Regierung dem Bericht zufolge, dass Airlines sich nicht an die strengen Corona-Regeln halten. So verstießen 16 Airlines demnach alleine an einem einzigen Tag 250 Mal gegen die Einreisebestimmungen.