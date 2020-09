In der aktuellen Corona-Krise gibt es jeden Tag neue Entwicklungen. Ein Ende derist bislang leider nicht in Sicht. Denn aufgrund von Reiserückkehrern sind die Corona-Zahlen in ganz Deutschland in den letzten Wochen wieder angestiegen. Imsorgten die zuletzt erhöhten Fallzahlen für eine Verlängerung der Maskenpflicht an Schulen . Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München lehnte am Montag einenab, mit dem ein Gymnasiast die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts kippen wollte. Wir werfen mit euch einen Blick auf alle weiteren, die im Zusammenhang mit demgelten.