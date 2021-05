Über weitere Lockerungsschritte muss zuvor das Kabinett beraten. Eine Neuerung gibt es schon jetzt: Beim Erreichen niedriger Inzidenzwerte können einige Corona-Regeln in Bayern künftig einen Tag schneller gelockert werden. Damit wird eine zunächst nur für Pfingsten geltende Praxis verlängert, wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte. Man habe damit gute Erfahrungen gesammelt.

Die Änderung betrifft Öffnungsschritte unter anderem für die:

sowie den Wegfall der Testpflicht bei diesen Angeboten bei noch niedrigeren Inzidenzwerten. Dafür muss nach wie vor die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche) von 100 beziehungsweise 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten sein. Nach der alten Regel folgte dann eine zweitägige Karenzzeit, bis am insgesamt achten Tag mit Zustimmung des Gesundheitsministeriums gelockert werden konnte. Diese Wartefrist wird nun auf einen Tag verkürzt.

„Öffnungen bereits ab Tag sieben sind ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Normalität“, sagte Holetschek. „Ich freue mich, dass die sinkenden Infektionszahlen weitere Erleichterungen ermöglichen.“

Zu beachten ist bei den Zahlen: An Feiertagen wie zuletzt Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet. Die Zahlen beruhen auf RKI-Daten vom Mittwochmorgen, nachträgliche Änderungen sind möglich.

Hoffnung auf Lockerungen keimt unter den Gastronomen und Kulturschaffenden in Bayern aufgrund der jüngsten Ereignisse in Österreich weiter auf. Dort wurden am Freitag größere Lockerungen verkündet. Viele hoffen darauf, dass die Aufbruchstimmung über die Landesgrenze schwappt. Denn die Alpenrepublik erlaubt ab 1. Juli wieder volle Stadien, Konzertsäle und Theater - und verzichtet dabei auch auf die Maskenpflicht. Dabei sollen die Obergrenzen an Besuchern bei Veranstaltungen im Freien und in Gebäuden fielen wegfallen, kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag in Wien an.